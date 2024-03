Encuentran a una mujer calcinada en Chignahuapan

Calcinado y envuelto en una cobija, fue hallado el cuerpo de una mujer, de aproximadamente 18 años, a la altura del kilómetro 1 de la carretera Chignahuapan-Tlaxco.

El hallazgo ocurrió la tarde del sábado, cuando automovilistas que circulaban por la zona se percataron de la presencia de un bulto con forma de cuerpo humano, por lo que de inmediato dieron parte al número de emergencias 911. Así como policías municipales con apoyo de agentes estatales acudieron al sitio.

El personal de seguridad pública corroboró el cuerpo sin vida de una mujer de aproximadamente 18 años de edad, la cual no ha sido identificada pues no portaba consigo algún artículo con información sobre sus datos particulares, además, no fue posible dar una descripción física certera debido a que el cadáver fue calcinado.

Como el protocolo establece, personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) acudió al lugar para llevar a cabo las diligencias de levantamiento del cuerpo y su traslado a un anfiteatro a fin de practicarle análisis forenses que ayuden a saber su identidad.

De acuerdo con reportes de medios de comunicación, en el transcurso del año suman alrededor de 11 los asesinatos de mujeres en Puebla.

