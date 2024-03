Encarecimiento de insumos de hasta 100% limitan el crecimiento de la industria restaurantera: Aprepsac

Los aumentos de hasta 100 por ciento en insumos y el alza de 27 por ciento en energéticos como la gasolina, está limitando la apertura de negocios en el sector restaurantero y, en consecuencia, la generación de empleos.

Así lo indicó Felipe Mendoza Torres, director de la Asociación Poblana de Restaurantes y Prestadores de Servicios A. C. (Aprepsac), quien refirió que a pesar de que la inflación ha bajado, el costo de productos del campo es el más variable y llega a registrar el mayor incremento, como ocurrió recientemente con el limón, que lo adquirían a 30 pesos por kilogramo; o la cebolla, que estuvo en 40 pesos.

Añadió que también el alza en la gasolina les afecta, ya que en el primer trimestre del año pasado rondaba en 18 pesos por litro y actualmente oscila en los 23 pesos, lo que significa que se paga 27.7 por ciento más.

Abundó que aunque el aumento de 20 por ciento al salario mínimo benefició a los trabajadores, para los empleadores, la suma de todos los gastos les está limitando la disponibilidad de recursos económicos para abrir más negocioso o remodelar los existentes.

“Es un cuento de nunca a acabar, por más que nos dicen que no va a haber inflación, que los energéticos no van a subir, vemos todo lo contrario, aumentando los precios y eso hace que la canasta básica tenga incrementos. Nos afecta en la economía, no puedes crecer, no puedes genera más empleos, no puedes arreglar tus locales, no puede hacer muchas cosas”.

La Aprepsac aglutina a 180 restaurantes y durante la epidemia de Covid-19 alrededor de 30 que estaban afiliados cerraron definitivamente.