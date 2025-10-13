Lunes, octubre 13, 2025
NoticiasSalud

Encabeza Zoé Robledo trabajos de limpieza y rehabilitación en el Hospital de La Ceiba

El director General del IMSS informa que el nosocomio es el más afectado por las lluvias en el estado de Puebla

El director general del IMSS, Zoé Robledo, supervisa trabajos de rehabilitación en el Hospital de La Ceiba tras afectaciones por lluvia en la Sierra Norte de Puebla.
El director general del IMSS, Zoé Robledo, supervisa trabajos de rehabilitación en el Hospital de La Ceiba tras afectaciones por lluvia en la Sierra Norte de Puebla.
Yadira Llaven Anzures

En el Hospital Rural del IMSS La Ceiba, en Villa Ávila Camacho (Francisco Z. Mena), una de las unidades de salud más afectadas por las recientes lluvias en la Sierra Norte de Puebla, iniciaron este domingo los trabajos de limpieza y rehabilitación con la participación de autoridades federales y estatales.

El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo Aburto, se trasladó a la zona para supervisar y participar directamente en las labores.

Junto a Robledo también se sumaron a la jornada de limpieza el secretario de Salud del estado de Puebla, Carlos Olivier, y la delegada estatal del Seguro Social, María Magdalena Tinajero Esquivel.

“Llegamos al Hospital de La Ceiba en Villa Ávila Camacho, el más afectado por las lluvias en Puebla. Encontramos que el camino estaba tapado por un carro atascado y los compañeros militares ayudaron a abrirlo”, informó Robledo.

En el sitio, los funcionarios destacaron la prioridad de restablecer el servicio médico en el nosocomio, cuya infraestructura resultó severamente dañada por el temporal que afectó a la región.

Actualmente, Zoé Robledo informó que se trabaja en la conclusión de la limpieza total del hospital, a cargo del IMSS Ordinario, el traslado de pacientes y el levantamiento del inventario de pérdidas y daños, con el objetivo de realizar las sustituciones necesarias a la brevedad.

También comentó que se revisan las Unidades Médicas Rurales (UMR) ubicadas en municipios con difícil acceso en la Sierra Norte del estado, a fin de garantizar la continuidad de la atención médica a través de unidades móviles, ambulancias y servicios de urgencias.

Por el desbordamiento de ríos, en el Hospital de La Ceiba fueron evacuados 17 pacientes, incluyendo a una recién nacida en condiciones delicadas, quien lamentablemente falleció este sábado.

De acuerdo con el reporte médico, la bebé nació en condiciones de riesgo, con complicaciones respiratorias y bajo nivel de oxigenación, por lo que fue trasladada con urgencia al Hospital Integral de Xicotepec, donde sufrió un paro cardiorrespiratorio.

Nacen dos niñas en Unidad Móvil

En medio de la tragedia, la vida se abrió paso en la Unidad Médica Móvil del IMSS que se instaló en el Hospital de La Ceiba, ante el cierre de sus instalaciones.

El director General del Seguro Social confirmó el nacimiento de dos niñas sanas, tras expresar “entre la incertidumbre y el esfuerzo, la vida siempre se abre camino”.

Zoé Robledo destacó que el nacimiento de las dos menores en las unidades móviles subraya la importancia de estos equipos en situaciones de desastre.

“Estas unidades médicas móviles tienen todo lo que se necesita para las emergencias que permiten continuar con la atención médica, incluso en las condiciones más difíciles”, afirmó el funcionario federal.

En medio de aplausos, las niñas fueron trasladas con la madre al Hospital de Xicotepec de Juárez para su evaluación y atención inicial.

Temas

Más noticias

Nacional

Aumentan a 44 los muertos por lluvias; gobierno federal intensifica rescates en 139 municipios

La Redacción -
Iván Evair Saldaña y César Arellano El gobierno de México informó este domingo que suman 44 personas fallecidas por las intensas lluvias registradas en los...
Internacional

Hamas insiste en liberación de 7 dirigentes palestinos en canje por rehenes israelíes

La Redacción -
Afp Gaza. Hamas insiste en que la lista de presos que Israel va a excarcelar en virtud del acuerdo de alto al fuego en Gaza...

Últimas

Últimas

Relacionadas

Encabeza Zoé Robledo trabajos de rehabilitación y limpieza del Hospital del IMSS de La Ceiba

Yadira Llaven Anzures -
El Hospital del IMSS de La Ceiba, ubicado en Villa Ávila Camacho, Francisco Z. Mena, una de las unidades médicas más afectadas por las recientes lluvias en...

Luz verde al Hospital Regional en Amozoc; firman convenio IMSS y ayuntamiento

Yadira Llaven Anzures -
Un proyecto largamente esperado por los poblanos se consolidó con la firma de convenio del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Ayuntamiento...
00:00:49

Por segunda vez, Ssa amenaza con descontar salario a mil trabajadores por participar en protesta

Patricia Gutiérrez Rodríguez -
La Secretaría de Salud de Puebla (Ssa) amaga con descontar un día de salario a mil integrantes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la...

Más noticias

Armenta y Céspedes viajarán juntos a misión comercial por Alemania

Yadira Llaven Anzures -
El gobernador electo de Puebla, Alejandro Armenta Mier, y el mandatario Salomón Céspedes Peregrina realizarán juntos una misión comercial por Alemania para el próximo...
00:02:17

Ante abusos y sobrecostos, llama AMLO a Conagua y ayuntamientos a revisar concesiones de agua

Yadira Llaven Anzures -
El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) sentenció este lunes que el sobrecosto, los abusos y el incumplimiento de contratos serían factores suficientes para...
00:02:59

Sedena movilizará 7 mil 275 efectivos ante eventual evacuación por la actividad del Popocatépetl: AMLO

Yadira Llaven Anzures -
En medio de la creciente actividad del volcán Popocatépetl, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó este lunes que la Secretaría de la Defensa...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025