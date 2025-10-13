Encabeza Zoé Robledo trabajos de limpieza y rehabilitación en el Hospital de La Ceiba

En el Hospital Rural del IMSS La Ceiba, en Villa Ávila Camacho (Francisco Z. Mena), una de las unidades de salud más afectadas por las recientes lluvias en la Sierra Norte de Puebla, iniciaron este domingo los trabajos de limpieza y rehabilitación con la participación de autoridades federales y estatales.

El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo Aburto, se trasladó a la zona para supervisar y participar directamente en las labores.

Junto a Robledo también se sumaron a la jornada de limpieza el secretario de Salud del estado de Puebla, Carlos Olivier, y la delegada estatal del Seguro Social, María Magdalena Tinajero Esquivel.

“Llegamos al Hospital de La Ceiba en Villa Ávila Camacho, el más afectado por las lluvias en Puebla. Encontramos que el camino estaba tapado por un carro atascado y los compañeros militares ayudaron a abrirlo”, informó Robledo.

En el sitio, los funcionarios destacaron la prioridad de restablecer el servicio médico en el nosocomio, cuya infraestructura resultó severamente dañada por el temporal que afectó a la región.

Actualmente, Zoé Robledo informó que se trabaja en la conclusión de la limpieza total del hospital, a cargo del IMSS Ordinario, el traslado de pacientes y el levantamiento del inventario de pérdidas y daños, con el objetivo de realizar las sustituciones necesarias a la brevedad.

También comentó que se revisan las Unidades Médicas Rurales (UMR) ubicadas en municipios con difícil acceso en la Sierra Norte del estado, a fin de garantizar la continuidad de la atención médica a través de unidades móviles, ambulancias y servicios de urgencias.

Por el desbordamiento de ríos, en el Hospital de La Ceiba fueron evacuados 17 pacientes, incluyendo a una recién nacida en condiciones delicadas, quien lamentablemente falleció este sábado.

De acuerdo con el reporte médico, la bebé nació en condiciones de riesgo, con complicaciones respiratorias y bajo nivel de oxigenación, por lo que fue trasladada con urgencia al Hospital Integral de Xicotepec, donde sufrió un paro cardiorrespiratorio.

Nacen dos niñas en Unidad Móvil

En medio de la tragedia, la vida se abrió paso en la Unidad Médica Móvil del IMSS que se instaló en el Hospital de La Ceiba, ante el cierre de sus instalaciones.

El director General del Seguro Social confirmó el nacimiento de dos niñas sanas, tras expresar “entre la incertidumbre y el esfuerzo, la vida siempre se abre camino”.

Zoé Robledo destacó que el nacimiento de las dos menores en las unidades móviles subraya la importancia de estos equipos en situaciones de desastre.

“Estas unidades médicas móviles tienen todo lo que se necesita para las emergencias que permiten continuar con la atención médica, incluso en las condiciones más difíciles”, afirmó el funcionario federal.

En medio de aplausos, las niñas fueron trasladas con la madre al Hospital de Xicotepec de Juárez para su evaluación y atención inicial.