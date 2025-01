Encabeza Sheinbaum entrega de tarjetas del Bienestar en Morelos

Xochitepec, Mor. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo sostuvo que lo más importante es “no traicionar”una vez que se llega al poder, y se cumplan los compromisos que hizo con el pueblo de México.

En ese tenor, recalcó, que debido que llegó una presidenta con A, ahora sí van apoyar a las mujeres, sector que había estado marginado en las administraciones anteriores a la Sheinbaum y la del ex presidente Andrés Manuel López Obrador.

La mandataria federal encabezó aquí la entrega de tarjetas de la pensión Bienestar en el estadio ubicado en el municipio de Xochitepec. La de este domingo 5 de enero es la primera gira de Sheinbaum este año por Morelos.

En este centro deportivo, ubicado sobre la carretera federal Cuernavaca-Iguala, Guerrero, a la altura de Xochitepe, llegaron desde las primeras horas de este domingo miles de morelenses de los diferentes municipios de la entidad que abarrotaron la zona de la explanada (cancha) y también parte de las gradas del inmueble.

La jefa del Ejecutivo también destacó que este año se concretará una de las voluntades del pueblo de México: la elección popular de integrantes del Poder Judicial.

Acompañada por la gobernadora Margarita González Saravia, la mandataria federal sostuvo que su administración trabaja de la mano con la del estado para mejorar la seguridad.

“Estamos trabajando muy fuerte con Margarita, se va a ir notando poco a poco en todo el tema de seguridad. Mucha gente dice que es un tema de mano dura, no, no es un tema de mano dura, es un tema de honestidad y de justicia; que realmente haya justicia en la procuración de justicia y en los cuerpos de policías. Estamos trabajando en ello y poco a poco se van a ir notando los resultados”, remarcó.

Sheinbaum Pardo aseveró que quienes pensaron que con su llegada al gobierno se iba a cambiar o detener la transformación, se equivocaron.

“Ahora que llegamos al gobierno algunos pensaban que íbamos a cambiar, que no íbamos a continuar con la transformación, pues se equivocaron, porque nos otros hicimos una promesa, un compromiso con el pueblo de México de que iba a continuar la 4T de la vida pública y va a continuar la 4T de la vida pública. A eso nos comprometimos”.

Recordó que en su momento, el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador propuso una reforma al Poder Judicial a fin de que jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sean elegidos con el voto popular.

“Nos dedicamos en toda la campaña a preguntarle a la gente si estaba de acuerdo, y ganamos la presidencia y la mayoría calificada en la Cámara de Diputados y en la de Senadores, y las mayorías en casi todos los congresos estatales. ¿Y qué querían? ¿Que echáramos atrás esa reforma? Pues no, y dijimos con el pueblo todo, sin el pueblo nada. Y el 1 de junio de este año todas y todos ustedes y todo el pueblo de México por primera vez en la historia va a elegir a jueces, magistrados, ministras y ministros de la SCJN.

“¿Y de qué sirve eso? Pues de que quien llegue a ser ministro y ministra de la Corte diga: ‘A mí me eligió el pueblo y me debo al pueblo, no le debo nada a nadie más’. Ahí no se le puso para proteger intereses de unos cuantos, sino para proteger el interés del pueblo y la nación. Eso fue algo de lo que cambió en 2024”.

La jefa del Ejecutivo también refirió que en 2024 los legisladores federales del movimiento de transformación aprobaron volver derechos sociales a nivel constitucional los programas de Bienestar que se establecieron en el sexenio de López Obrador.

Aunado a ello, dijo, en su gobierno se emprenden tres programas sociales más: el apoyo para las mujeres de 60 a 64 años, la beca para todos los estudiantes de educación básica y el de salud casa por casa.

“Nosotros decimos: sería mucho garantizar lo que ya se había avanzado; pero queremos avanzar todavía más, para eso es la transformación. La transformación tiene por objetivo que todos los mexicanos puedan comer comida saludable tres veces al día, puedan tener acceso a un salario justo, a un empleo, derecho a trabajar sus tierras y por ello vivir bien; la transformación es para que todas y todos tengan acceso a la vivienda, a la educación , a la salud pública.

“Para eso es la transformación, para que el pueblo de México viva bien, con lo necesario y que eso que es indispensable pueda ser suficiente para la felicidad del pueblo. Y al mismo tiempo construir valores distintos, basados en los valores de los pueblos originarios, la fraternidad, que nos cuidamos en nuestras familias, todo eso es parte de la 4T”.