Lunes, agosto 18, 2025
Encabeza Rodrigo Paz Pereira la carrera presidencial de Bolivia, según sondeo

Quiroga y Paz, dos candidatos de derecha, se dirigen a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Bolivia tras ganar la primera vuelta el domingo, que puso fin a dos décadas de gobierno izquierdista, según las encuestas de salida. Foto: Afp
La Jornada

La Paz. El senador centrista, Rodrigo Paz Pereira, del Partido Demócrata Cristiano (PDC), lidera de momento la carrera presidencial en Bolivia, con 31.3 por ciento de los votos, según un sondeo de boca de urna difundido por el canal de televisión Unitel.

El ex presidente conservador Jorge Tuto Quiroga, de la coalición Alianza Libre, se posiciona en el segundo lugar con 27.3 por ciento de los votos, según Unitel.

Si ningún candidato presidencial obtiene más de 40 por ciento de los votos con una ventaja de 10 puntos porcentuales, las elecciones se definirán en una segunda vuelta el 19 de octubre.

Puedes leer: Inicia TSE de Bolivia conteo de votos tras el cierre de urnas

