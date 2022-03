En vísperas del Día Internacional de la Mujer, policías de Tehuacán detienen a activista feminista

Tehuacán. Mientras colectivos feministas realizaban un tendedero de denuncias por acoso y abuso sexual, la Policía Municipal detuvo a una de las activistas por el señalamiento de un hombre que dijo ser víctima de ella, por estar su fotografía expuesta. Más de cinco uniformados atendieron el llamado y le advirtieron que si no iba con ellos por su propia voluntad la llevarían por la fuerza, la joven decidió subir a la patrulla.

Ella forma parte de uno de los colectivos que organizó el tendedero, en el parque Juárez de esta ciudad, indicó que se encontraba sentada en una de las jardineras cuando cuatro policías se le acercaron para exigirles que los acompañara, ante lo cual ella se negó argumentando que no había cometido ningún delito.

Posteriormente llegaron otros elementos y le pidieron que mejor los acompañara por voluntad propia porque de lo contrario se le detendría por oponerse a un mandato de agentes de la policía, en ese instante una de las agentes sacó sus esposas y ante ello la joven accedió a obedecer, lo cual dijo fue porque temía ser agredida físicamente.

El hombre que la señaló, fue identificado como el organizador del grupo La Pasión de Cristo, que realiza la escenificación en vivo de la semana santa, donde él personifica a Jesús.

Durante más de una hora, la activista permaneció en las instalaciones de Seguridad Pública, mientras sus compañeras se mantuvieron fuera de las oficinas exigiendo su liberación, al tiempo de considerar que las autoridades incurrieron en un acto ilegal, por lo que podrían interponer una queja en la Comisión de Derechos Humanos.

Al salir de las instalaciones, Grecia lamentó el actuar de los policías, pues dijo que se sintió totalmente intimidada ante el despliegue que se hizo en su contra, de igual manera dejó claro que si accedió a subir a la patrulla fue porque los uniformados le advirtieron que podrían llevarla por la fuerza, “y la fuerza ya sabemos a que se refieren”.

Destacó que una vez en las instalaciones de Seguridad Pública, el hombre que la señaló reconoció que no tenía pruebas de su decir, ante lo cual quedó claro que no había motivo para detenerla.

Finalmente expuso que “a la policía y a los elementos policiacos les digo que así como me subieron y así como me trajeron y así como yo me sentí intimidada por ustedes, deseo que así como yo me sentí intimidada los violadores, los acosadores, los agresores sientan lo que yo sentí en esos momentos”.