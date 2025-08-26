Martes, agosto 26, 2025
Cuitlatlán

En una gira por Europa le ofrecieron a Néstor Camarillo la dirigencia estatal de Movimiento Ciudadano

Fermín Alejandro García

Temas

Más noticias

Nacional

Detienen a 10 por el feminicidio de la niña Dulce en Chalco

La Jornada -
René Ramón, corresponsal Chalco, Méx. La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) aprehendió a 10 personas relacionadas con el feminicidio de la...
Nacional

Catean inmueble de integrante de ‘Los Rodolfos’ vinculado a homicidio de colaboradores de Brugada

La Jornada -
Kevin Ruiz Ciudad de México. Agentes de la Policía de Investigación (PDI) de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) realizaron un cateo en un inmueble...

Últimas

Últimas

Relacionadas

Néstor Camarillo renuncia a la dirigencia y a su militancia en el PRI

Efraín Núñez -
El senador Néstor Camarillo Medina oficializó este lunes su renuncia al Partido Revolucionario Institucional (PRI), decisión que anunció a través de un video difundido...

En el primer día de auscultación de la BUAP se pronuncian por Lilia Cedillo

Martín Hernández Alcántara -
Entre ayer y hoy la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) lleva a cabo el proceso de auscultación para la selección de personas aspirantes...

Juez declaró desiertas las pruebas en acusación contra defensores del agua en Xoxtla

Efraín Núñez -
Según información más precisa que llegó a esta redacción sobre la resolución judicial respecto a la acusación en contra de Pascual Bermúdez Chantes y...

Más noticias

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025