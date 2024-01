Néstor Camarillo deja la dirigencia del PRI para buscar el Senado en medio de una fuga de liderazgos

En medio de una fuga de liderazgos priistas, el dirigente estatal de ese partido político, Néstor Camarillo Medina, adelantó que dejará el cargo para buscar la primera fórmula al Senado de República a través de la alianza opositora del PAN-PRI-PRD.

A la par, dio a conocer que este lunes 15 de enero presentó licencia como diputado del Congreso de Puebla, para dedicarse de lleno a su proyecto político que iniciará el miércoles para solicitar el registro de aspirante.

En la dirigencia, Néstor Camarillo será reemplazado por el diputado federal Lázaro Jiménez Aquino, según versiones extraoficiales. Jiménez coincide con el primero en ser un incondicional del presidente nacional del tricolor Alejandro Moreno Cárdenas.

La curul que dejó vacante en el Poder Legislativo del estado será ocupada por el diputado suplente Rafael Ramos Bautista, perfil cercano a Camarillo que fue alcalde de Los Reyes de Juárez.

Anuncia su postulación pocos minutos después de la renuncia de Tanús

Néstor Camarillo confirmó que buscará el Senado pocos minutos después de que la diputada local Silvia Tanús Osorio informó su renuncia al PRI y en medio de versiones extraoficiales de que el legislador tricolor Jorge Estefan Chidiac se sumará a la coalición gobernante Morena-PT-PVEM.

Sobre Silvia Tanús, aseguró que el Revolucionario Institucional siempre reconoció su trayectoria al entregarle cargos de representación, sin embargo, aclaró que nadie está obligado a estar en el PRI.

“Es momento de tomar decisiones y quienes quieran un Puebla mejor y quienes quieran defender al estado, aquí estamos listos en el PRI (…) el PRI no es Néstor Camarillo ni un diputado, ni un alcalde, el PRI son miles de ciudadanos que a diario construyen un estado”, destacó.

Los que traicionan son los que se van del PRI a Morena, señala Camarillo

Néstor Camarillo rechazó que su postulación a la primera fórmula del Senado de la República represente una traición a Jorge Estefan, quien también buscó esa posición.

“Aquí quien traiciona al PRI es quien se va del PRI a Morena, yo no me voy a Morena, yo no he traicionado a nadie”, señaló en clara alusión a la posible postulación de Jorge Estefan a través de la coalición gobernante.

Agregó que es injusto para el tricolor que los liderazgos a los que ha apoyado ese partido político con distintos cargos ahora lo abandonen.

Al ser cuestionado si Estefan ya le confirmó su incorporación a la Cuarta Transformación (4T), respondió que éste sigue en el Revolucionario Institucional, aunque reconoció que desconoce por cuánto tiempo.