En un libro, traen al presente al artista multifacético Antonio Ruiz El Corcito

La obra de El Corcito, apelativo que el multifacético artista Antonio Ruiz (Texcoco, 1892 – Ciudad de México, 1964), adoptó en alusión a un torero español con el cual compartía un rasgo físico, es “traído” a las nuevas generaciones en el libro Antonio Ruiz El Corcito. Montajes y escenas del México Moderno, recientemente galardonado con el Premio Antonio García Cubas 2025 en la categoría de Catálogo.

Comentado por fin en la ciudad en donde se gestó como proyecto expositivo, el volumen editado por la Fundación Amparo, el Museo Amparo y el Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM busca que jóvenes –y cualquier sector- conozcan “la vida y obra” de este pintor que coincidió temporalmente con reconocidos muralistas mexicanos –como Diego Rivera, José Clemente Orozco y David Alfaro Siqueiros-, pero que se separó de ellos para “optar por un tipo de obra distinta”, como señaló Luis Vargas Santiago, coeditor de la publicación al lado de Dafne Cruz Porchini.

El Corcito hizo una obra distinta, acotó el historiador del arte en el marco del congreso Expresarte 2025 que organizó la Facultad de Artes Plásticas y Audiovisuales de la BUAP, porque trabajó “formatos que hoy llamaríamos minimalistas en el sentido de mínimo, pero maximalistas por todo lo que pintaba en espacios pequeños, como miniaturas”.

Desde la Biblioteca Lafragua, el curador dijo que Antonio Ruiz lograba en su obra construir “escenas muy interesantes sobre la vida de las ciudades y del campo”, que lo presentan además “como un pintor que relacionó además las artes de su época”.

Ahondó que como estudiante de Artes en la Escuela Nacional de Bellas Artes, la Antigua Academia de San Carlos, en la primera década del siglo XX en donde aprendió arquitectura, dibujo y pintura. En los años 20 del siglo anterior, como empleado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, se encargó de hacer mapas y planos arquitectónicos, hasta mudarse, hacia 1926, a Los Ángeles para probar suerte en Hollywood, donde trabajó como escenógrafo de película y teatro.

“Es alguien que aprenderá de una nueva visualidad: la del cine”, destacó el catedrático del IIE de la UNAM, quien acotó que a su regreso a México, Antonio Ruiz trabajaría haciendo escenografías para teatro, ballet y cine, como fue el caso de la película Vámonos con Pancho Villa, de Fernando de Fuentes.

“El Corcito es alguien peculiar. Mucho de lo que queríamos hacer con esta exposición y de eso habla el libro es presentar cómo sus obras son una especie de escenas teatrales o escenarios de vida cotidiana”, refirió y puso como ejemplo la portada del libro en donde un maestro enseña a dos niños a hacer un teatro de títeres.

En suma, Luis Vargas Santiago definió que el volumen se propone como una invitación a mirar a El Corcito como ver una escena teatral, de ahí el título que reúne a reconocidos historiadores y curadores, y se concibe desde tres actos como una obra de teatro.

El primero que funciona como una presentación de El Corcito “en sociedad” con los textos de la directora del IIE, Angélica Velázquez, y el director del Museo Amparo, Ramiro Martínez “quienes apadrinaron” el proyecto. Se incluyen también fotografías y documentos del archivo personal del pintor, antes de que este fuera vendido a una institución de Estados Unidos, además de una introducción del propio Luis Santiago y de Dafne Cruz, así como un texto de Luisa Barrios, nieta de El Corcito, sobre la forma en que se conservó ese archivo y lo que contiene; así como la aportación de Rita Eder, especialista en la obra del artista.

La también editora del volumen Dafne Cruz Porchini expuso que el segundo acto integra estudios a profundidad sobre la obra de Antonio Ruiz, que fue importante en la primera mitad del siglo XX que lo coloca como uno de los más reconocidos del arte moderno.

La también investigadora del IIE continuó que se hace énfasis en el cruce de disciplinas que tuvo su producción, como lo deja ver el ensayo del propio Luis que se adentra en los personajes femeninos del artista en los que aparecen mujeres de la vida cotidiana del México posrevolucionario.

En su caso, dijo que su aportación radica en la investigación que hizo en torno a un mural perdido realizado por el artista en los años 40 del siglo anterior, que estuvo en el Sindicato de Cinematografistas y fue “atípico” pues tuvo que ver con el vínculo que tuvo con el cine, en un edificio funcionalista de Juan O´Gorman.

La miembro del Sistema Nacional de Investigadores acotó que en este segundo acto se incluyen otros estudios Mireida Velázquez sobre los espacios escenográficos, pues el artista también hizo diseño de vestuario, un aspecto poco conocido de El Corcito, que deja ver su relación con el teatro mexicano.

El segundo acto, puntualizó Cruz Porchini, se completa con su labor docente en el área de la arquitectura, con un ensayo de Aldo Solano sobre la obra El maquetista que está perdida, misma que apareció en el catálogo publicado a propósito de la primera exposición que se hizo en la década de los años 80 del siglo XX; así como el estudio científico sobre la materialidad de las obras de El Corcito, en particular El sueño de la Malinche, en el que participó el Laboratorio de Diagnóstico de Obras del Arte del propio IIE, que permite tener un panorama más completo de la producción pictórica de El Corcito.

El tercer acto, completó la también historiadora del arte Claudia Garibay, contiene nueve estudios de caso sobre el mismo número de obras, sobre las que se hace una especie de close up, un acercamiento que es un ejercicio básico de la historia del arte desde los aspectos formales y ofrecer nuevas interpretaciones.

La especialista en arte moderno continuó que estos estudios van sobre obras de 1925 como El Organillero hasta 1955 como Viaje al infinito hacia el mar, una selección que da una muestra de la producción de un artista que también experimentó con materiales.

La docente en el posgrado en Historia del Arte de la UNAM resaltó que pocos catálogos se convierten en libros de consulta y referencia para el arte moderno mexicano. “Es un catálogo que deja cosas resueltas y otras que pueden seguirse para hacer nuevas interpretaciones”.

Para la diseñadora Deborah Guzmán, el libro Antonio Ruiz El Corcito. Montajes y escenas del México Moderno amplía la visión hacia este artista, que es contemporáneo de otros pintores reconocidos como la propia Frida Kahlo, no obstante no es tan conocido como ella. “Es una oportunidad para abrir al escenario hacia esa obra y conocer más sobre los pintores mexicanos de esa época”, consideró.

Confió que fue a partir de la exposición homónima montada en el Museo Amparo que reunió más de 150 obras, entre pinturas, dibujos, acuarelas, escenografías, cartas, películas y maquetas, como surgió la idea de dividir el libro en tres actos, tal como sucede en el teatro.

Concluyó que en sus 368 páginas –que en su inicio se pensaron tan sólo 200- aparecen además cartas y bocetos, imágenes y un manejo tipográfico que permiten acercarse al artista, en la que se incluye incluso una maqueta que puede ser armada por el lector.

El libro ganador en la categoría de Catálogo del Premio Antonio García Cubas 2025 puede ser adquirido en el Museo Amparo -2 Sur 708, Centro Histórico de Puebla-, además de consultado libremente en el sitio electrónico del propio museo.