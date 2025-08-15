En un aparente “ajuste de cuentas”, comando asesina a dos hombres en Huauchinango

En un presunto ataque directo, dos hombres, identificados como Ausencio Puyicatla, de 54 años, y su hijo Andrés, de 23, fueron asesinados en la comunidad de Tenango de las Flores, municipio de Huauchinango.

De manera extraoficial, se informó que las autoridades investigan el caso como un posible ajuste de cuentas, ya que, en un primer momento, no se hallaron indicios de robo. Ambos hombres se dirigían a su empleo como gaseros en la empresa Regio Gas.

El ataque ocurrió la mañana de este viernes sobre la carretera interserrana, en el tramo Tenango de las Flores–Las Colonias de Hidalgo. Las víctimas viajaban en un Chevrolet Corsa gris cuando otro vehículo se emparejó; desde su interior, un grupo de hombres, cuyo automóvil aún no ha sido identificado, abrió fuego contra ellos.

Tras los disparos, el conductor perdió el control del Corsa, que terminó en terrenos baldíos a un costado del camino.

Automovilistas que circulaban por la zona alertaron a los servicios de emergencia al observar el vehículo con varios impactos de bala.

Al lugar acudieron oficiales de la Policía Municipal y Estatal, así como paramédicos, quienes confirmaron que ambos hombres habían fallecido.

Peritos de la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) realizaron el levantamiento de los cuerpos e iniciaron una carpeta de investigación. De forma extraoficial, se señala que el móvil del doble homicidio podría estar relacionado con un ajuste de cuentas.