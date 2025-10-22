Miércoles, octubre 22, 2025
En un año regulariza la Comuna tres asentamientos; faltan 90 por legalizar

La mayoría se ubica en el sur del municipio

El ayuntamiento de Puebla regularizó tres de 90 asentamientos irregulares y prevé legalizar 12 más el próximo año
Patricia Méndez

Pese a que en el municipio de Puebla hay aproximadamente 90 asentamientos irregulares detectados, durante el primer año de la actual administración municipal se regularizaron tres: Benito Juárez La Resurrección, Excursionistas y Lomas de San Andrés.

Al presentar este martes su informe de labores durante el primer año de la actual gestión, el secretario del ayuntamiento, Joaquín Espidio Camarillo, indicó que no se ha tenido un avance mayor en la regularización de las zonas irregulares por aspectos ajenos a la dependencia a su cargo.

Ante el cabildo, detalló que la Dirección de Bienes Patrimoniales trabaja de manera conjunta con el área de Desarrollo Urbano para la elaboración de la cartografía del municipio y así resolver el mayor número de casos posibles. Asimismo, dijo que en febrero pasado solicitó a la Secretaría de Administración y Tecnologías de la Información (Secati) el servicio profesional para la representación gráfica de los lotes, y está a la espera de la aprobación del requerimiento.

Consulta: Crecimiento de asentamientos humanos cercanos a la región del Izta-Popo, en el estado de Puebla

Espidio Camarillo indicó que la secretaría también está a la espera de la firma de un convenio con el gobierno del estado para la ejecución de un programa estatal de incorporación de asentamientos irregulares y regularización de predios urbanos, suburbanos y rústicos del estado. “Se nos informó que, por la tenencia de la tierra, en breve se podrá firmar el convenio”, acotó.

En tanto, señaló que están por regularizarse otros siete asentamientos: Mira Valle, Mira Valle Segunda Sección, San Esteban Nazares, Agrícola Resurgimiento y Ampliación Santa Catarina Segunda Sección. En tanto que el próximo año se tiene planeado legalizar 12 zonas más.

El secretario de la Comuna recordó que, al iniciar la actual administración, el anterior gobierno notificó 434 asentamientos incorporados a la formalidad, y 96 que quedaron pendientes.

Por otra parte, el funcionario señaló que durante el primer año de la actual administración se llevaron a cabo regularizaciones en siete mercados de apoyo y en la Central de Abasto: Hidalgo, Morelos, Emiliano Zapata, Independencia, Francisco I. Madero, Héroes de Puebla e Ignacio Zaragoza.

En ese sentido, indicó que, por la contratación de locales comerciales, el ayuntamiento de Puebla obtuvo un ingreso de 126 mil 999 pesos.

Puedes leer: Regular asentamientos de viviendas para evitar inundaciones por desbordamiento de ríos, sugiere Conagua al gobierno estatal

