Lunes, noviembre 17, 2025
En un año, asaltos a obreros han aumentado hasta 40% en parques industriales de Puebla: CSR

Trabajadores reclaman seguridad y prestaciones en marcha del 20 de noviembre

Patricia Gutiérrez Rodríguez

Los asaltos contra trabajadores en parques industriales de Puebla pasaron de un máximo de 20 incidentes al mes en 2024 a 28 en 2025, lo que representa un incremento de 40 por ciento en las agresiones contra personal que se traslada a sus centros de trabajo o sale de los mismos. Constantino Sánchez Díaz, secretario general de la Confederación Sindical Republicana (CSR), advirtió que la inseguridad golpea principalmente a quienes utilizan transporte de personal y a quienes esperan estas unidades en paradas poco iluminadas en zonas fabriles.    

En entrevista, en el marco de la marcha por el CXV aniversario de la Revolución Mexicana, en la que participaron alrededor de 3 mil trabajadores en la ciudad de Puebla, el dirigente explicó que actualmente se registran por lo menos entre 3 y 7 asaltos a la semana, es decir, hasta 28 al mes, mientras que en 2024 se contabilizaban entre 3 y 5, con un promedio de una veintena de 20 casos mensuales.   

Sánchez Díaz detalló que la CSR ha identificado focos rojos en los parques industriales de Chachapa, Finsa y La Resurrección, donde se concentran buena parte de estos atracos. “Donde incluso no hay alumbrado muchas veces, entonces por eso se da mucha inseguridad debajo de los puentes”, expuso al describir las condiciones en que se desplazan las y los empleados.   

El líder obrero destacó que los ataques ocurren dentro del transporte de personal y en las paradas donde operarios esperan las unidades para entrar o salir de sus turnos. Comentó que estos hechos no se limitan a un solo punto del estado, aunque los casos “más comentados” corresponden a zonas fabriles que se encuentran descuidadas en materia de vigilancia y servicios básicos como el alumbrado público.   

En este contexto de violencia cotidiana, el secretario general de la CSR insistió en que la seguridad se ha convertido en una de las principales preocupaciones de las familias obreras. Señaló que las trabajadoras y los trabajadores no solo temen por lo que pueda ocurrirles durante sus trayectos, sino también por el riesgo que enfrentan sus hijas e hijos cuando se dirigen a las escuelas.   

La marcha del 20 de noviembre, organizada por la Confederación Sindical Republicana en el primer cuadro de la capital poblana, fue el escenario para exponer estas quejas y una serie de demandas laborales que, según el sindicato, siguen sin respuesta clara.  

Además de exigir acciones concretas para reducir los asaltos, trabajadores reclamaron definiciones en torno a la iniciativa de reducción de la jornada laboral diurna a 40 horas semanales.  Sánchez Díaz destacó que no ha habido discusión pública  de la nocturna de 42 horas, ni de la mixta de 45. 

Otro de los reclamos reiterados en la movilización fue el aumento al aguinaldo, una propuesta que no ha prosperado, la CSR pugna porque esta prestación pase de 15 a 30 días. De igual forma, el sindicato planteó su rechazo al modo en que opera el descuento del ISR sobre prestaciones y tiempo extra.  

