En tres días secuestran a casi 300 estudiantes en Nigeria; AI advierte omisión del gobierno

Abuya, Nigeria. – El pasado sábado 9 de marzo, fueron secuestrados quince estudiantes de un internado islámico ubicado en la aldea Gidan Bakuso. Fue durante la madrugada cuando un grupo de hombres armados irrumpió en el lugar y tomó cautivos a los escolares mientras dormían.

El evento se suma al llevado a cabo dos días antes donde 280 niños y niñas fueron secuestradas en el estado de Kaduna al norte del país, en la escuela de Kuriga dónde según el testimonio de un residente local, obtenido por France 24, los perpetradores

Sobre el evento del sábado, el director del internado dijo a DW noticias:

El mismo director aseguró que los quince estudiantes secuestrados tenían edades de entre ocho y catorce años.

Lamentablemente, el secuestro masivo de estudiantes es una problemática que ha aquejado al país por casi una década. El 14 de abril de 2014, se registró el secuestro de 276 niñas por parte del grupo fundamentalista, Boko Haram en la región nororiental de Chibok.

Desde entonces, se registran más de mil 500 infantes capturados en las escuelas por grupos extremistas, de los cuales se estima que 120 siguen en cuativerio, según datos de Amnistía Internacional; lo que provocado el temor de los padres a la hora de enviar a sus hijos e hijas a las instituciones de enseñanza.

En 2022, la directora de Amnistía Internacional Nigeria, Osai Ojigho, declaró:

A lo que añadió:

Por su parte, el vicepresidente de Nigeria, Kashim Shettima, se reunió el sábado con las autoridades y algunos padres de los alumnos secuestrados en el estado de Kaduna y les aseguró los esfuerzos de las fuerzas de seguridad por encontrar a los niños y rescatarlos, según lo informado por Associated Press.

President Bola Tinubu @officialABAT must urgently address consistent failure to protect and provide education to an entire generation of children in the north.

Govt. must act immediately to prevent attacks on schools, to protect children’s lives and their right to education.

— Amnesty International Nigeria (@AmnestyNigeria) March 9, 2024