Busco en ti

debajo

de la serpentina del río

que te remece

las flores que desprenden

pétalos de sonrisas inauditas

y un cáliz colmado de exclamaciones

Te das sin dudas

sin remilgos

Me rocías generosa

con el alpiste

de tus tardes de pajarita

Aleteas

voceando una o por lo redondo

Respiro un aire de alegría

Llamitas se nos prenden en el pelo

y tú río lleva nuestras naves al paraíso

Calco en ti las huellas

me digo en lo profundo

Con un beso en tus ojos

me abismo.

Ricardo Antonio Landa, 19 de agosto de 2025.

Minutos

Los minutos que sobre las puntas

nos permiten levantarnos

son ternura, corazones en las manos,

muslos que se separan para tenernos.

Son breve intensidad que perdura.

Su cuenta recupera el aliento.

Su fugaz entrega olvida los meses

de luna nueva que nos ciega.

Escasez del abrazarnos,

múltiple voz del deseo,

latidos asimétricos

que se armonizan al encuentro.

Minutos de apetito, del gusto

marinado en espera de siglos

mientras andamos el mundo.

Hoy nos queremos juntos.

Ricardo Antonio Landa, 19 de agosto de 2023.

