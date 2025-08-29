Busco en ti
debajo
de la serpentina del río
que te remece
las flores que desprenden
pétalos de sonrisas inauditas
y un cáliz colmado de exclamaciones
Te das sin dudas
sin remilgos
Me rocías generosa
con el alpiste
de tus tardes de pajarita
Aleteas
voceando una o por lo redondo
Respiro un aire de alegría
Llamitas se nos prenden en el pelo
y tú río lleva nuestras naves al paraíso
Calco en ti las huellas
me digo en lo profundo
Con un beso en tus ojos
me abismo.
Ricardo Antonio Landa, 19 de agosto de 2025.
Minutos
Los minutos que sobre las puntas
nos permiten levantarnos
son ternura, corazones en las manos,
muslos que se separan para tenernos.
Son breve intensidad que perdura.
Su cuenta recupera el aliento.
Su fugaz entrega olvida los meses
de luna nueva que nos ciega.
Escasez del abrazarnos,
múltiple voz del deseo,
latidos asimétricos
que se armonizan al encuentro.
Minutos de apetito, del gusto
marinado en espera de siglos
mientras andamos el mundo.
Hoy nos queremos juntos.
Ricardo Antonio Landa, 19 de agosto de 2023.