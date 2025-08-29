Viernes, agosto 29, 2025
Busco en ti flores que desprenden pétalos de sonrisas inauditas y los minutos que sobre las puntas nos permiten levantarnos.
La madre del río azu
Ricardo Antonio Landa

Busco en ti 

debajo 

de la serpentina del río 

que te remece

las flores que desprenden 

pétalos de sonrisas inauditas 

y un cáliz colmado de exclamaciones 

 

Te das sin dudas

sin remilgos

 

Me rocías generosa

con el alpiste 

de tus tardes de pajarita 

 

Aleteas

voceando una o por lo redondo

Respiro un aire de alegría 

 

Llamitas se nos prenden en el pelo 

y tú río lleva nuestras naves al paraíso

 

Calco en ti las huellas

me digo en lo profundo 

 

Con un beso en tus ojos 

me abismo.

Ricardo Antonio Landa, 19 de agosto de 2025. 

 

Minutos

Ilustración, Mordillo

 

Los minutos que sobre las puntas

nos permiten levantarnos 

son ternura, corazones en las manos,

muslos que se separan para tenernos.

 

Son breve intensidad que perdura.

Su cuenta recupera el aliento.

Su fugaz entrega olvida los meses

de luna nueva que nos ciega.

 

Escasez del abrazarnos,

múltiple voz del deseo,

latidos asimétricos

que se armonizan al encuentro.

 

Minutos de apetito, del gusto

marinado en espera de siglos 

mientras andamos el mundo.

Hoy nos queremos juntos.

Ricardo Antonio Landa, 19 de agosto de 2023.

 

