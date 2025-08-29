En sus primeros 7 meses, Trump deportó a 200 mil personas

Washington. El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) deportó a casi 200 mil personas en los primeros siete meses desde que el presidente Donald Trump regresó a la Casa Blanca, mientras activistas por los derechos de los migrantes señalaron que los vuelos de deportación desde Estados Unidos alcanzaron cifras récord a pesar de que las aerolíneas “intentan ocultar los datos”.

Las cifras de deportaciones colocan al ICE en camino a su tasa más alta en al menos una década, pero todavía está lejos de su objetivo de un millón al año, informó CNN.

En total, la administración ha registrado casi 350 mil deportaciones desde enero. Otras realizadas este año incluyen repatriaciones realizadas por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos y la Guardia Costera, así como personas que se autodeportaron.

Sigilo de aerolíneas

Activistas por los derechos de los inmigrantes denunciaron que ahora las aerolíneas en Estados Unidos utilizan nombres operativos falsos para los vuelos de deportación y bloquean los números de cola de los aviones en los sitios web de seguimiento, en un momento en que el número de vuelos de deportación alcanza niveles récord.

Tom Cartwright, activista migratorio, rastreó mil 214 vuelos relacionados con deportaciones en julio, el nivel más alto desde que comenzó a dar un seguimiento en enero de 2020; registró 5 mil 962 viajes desde que comenzó el segundo mandato de Trump hasta julio, un aumento de mil 721 (41 por ciento) en comparación con el mismo periodo en 2024.

Leer más: El gobierno de Trump ha repatriado a más de 56 mil connacionales

En tanto, la administración Trump solicitó apoyo a la Estación Naval de los Grandes Lagos, una base de la Marina en las afueras de Chicago, para realizar operaciones de inmigración.

La jueza federal en Miami, Kathleen Williams, rechazó suspender su orden de desmantelar el centro de detención de migrantes en los Everglades de Florida, conocido como Alcatraz de los caimanes, al tiempo que el gobierno federal apela su fallo.

Por último, el gobierno de Ruanda confirmó la llegada de los primeros siete migrantes deportados desde Estados Unidos bajo un acuerdo de deportación que contempla el traslado de hasta 250 personas.