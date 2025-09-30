Martes, septiembre 30, 2025
En seguridad publica y bacheo, se centran las solicitudes de las juntas auxiliares de Puebla

Ambos rubros se priorizan en la integración del presupuesto 2026.

Patricia Méndez

Seguridad, principalmente en alrededores de instituciones educativas, así como bacheo, son las principales demandas de las juntas auxiliares del municipio de Puebla, señaló el coordinador del Instituto Municipal de Planeación (Implan), Jesús Sánchez Reliac.

En ese sentido, indicó que los dos rubros mencionados son prioridad en la conformación de la Ley de Egresos para 2026.

En entrevista con medios de comunicación, detalló que la población de las 17 juntas auxiliares, particularmente las que se encuentran en la periferia del municipio capitalino, como San Miguel Canoa, La Resurrección o Azumiatla, solicitan con recurrencia rondines por parte de la Policía Municipal, principalmente en los horarios de ingreso y salida de los alumnos.

Otra demanda constante tiene que ver con el bacheo de calles, así como la pavimentación de vialidades.

“Temas de seguridad, temas de prevención del delito, sobre todo alrededor de las escuelas, alrededor de las presidencias auxiliares, en las calles, después, temas de movilidad, bacheo, pavimentación, y por eso el presidente José Chedraui, nos pidió que se priorizaran estos temas”, mencionó.

El funcionario aseguró que el alcalde conoce las solicitudes que hay en las 17 comunidades por lo que instruyó a conformar el presupuesto municipal del próximo año, con las peticiones mencionadas, como prioridad.

“El enfoque tiene que ver en impulsar estos aspectos relacionados con mejorar la calidad de vida de la ciudadanía, con un equilibrio, para no descuidar otros aspectos”, comentó.

En ese sentido, el coordinador del Implan refirió que la ejecución  del Plan Municipal de Desarrollo, que refleja dichas exigencias, tiene un avance del 85 por ciento.

Agregó que se trabaja en la atención de todas las solicitudes que se expresaron mediante consultas llevadas a cabo anteriormente para integrar el documento rector que, recordó, hace algunos meses fue actualizado.

