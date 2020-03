En San Pedro Cholula no se maquillan cifras de inseguridad: Arriaga

San Pedro Cholula ha mejorado los índices de percepción en materia de seguridad pública y ya es de los cinco municipios más seguros con más de cien mil habitantes en el estado, de acuerdo a datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), informó el edil, Luis Alberto Arriaga Lila, al presentar estadísticas y acciones de los últimos dos meses de 2019 y de enero de este año.

Acompañado del regidor presidente de la Comisión de Gobernación, Eduardo Papaqui; del Secretario de Seguridad Ciudadana, Fernando Fierro, y del Secretario de Gobernación municipal, Carlos Ponce; Arriaga Lila enfatizó que se muestran cifras reales, “no maquilladas”, con la intención de informar a la sociedad la verdadera situación que atraviesa el municipio.

“Hemos trabajado de frente a la gente, y hemos hecho las cosas siempre informándole a la gente (…). Tal vez haya cifras que no nos convendría informar pero la política que hemos emprendido es que es mejor hacerlo y es mejor decir lo que estamos haciendo”, comentó.

Destacó que gracias a que ya se tienen oficinas del ministerio público a la mano, la población puede realizar sus denuncias con mayor facilidad, aunque eso provoque que las estadísticas incrementen de manera considerable.

“Yo sé que hay muchos otros municipios que prefieren que la gente no denuncie, para que la cifra no se modifique, y en tanto no haya denuncia, pues no hay delito, y en tanto no hay delito, pues no pasó nada y eso no es cierto.

Nosotros no vamos a entrar en ese jueguito, vamos a entrarle a la realidad, al juego de la verdad, al juego en donde realmente tenemos que informar”, aclaró.

Informó que ningún secuestro se ha registrado y que cerca de 5 mil personas han sido detenidas como resultado de los 2 mil 700 operativos mensuales que se realizan a través de Grucopa, Mediterráneo, Cofre, Escudo, Pasajero Seguro, Blindaje, Rastrillo y Alcoholímetro.

Gracias a la instalación de cámaras del programa Cholula Te Vigila han sido detenidas 53 personas. Se han creado 108 comités vecinales, impactando a más de 14 mil personas, además se ha otorgado capacitación a 83 escuelas del municipio.

Entre las detenciones más relevantes está la banda del Bosset o el Chilango, dedicados al robo de autos y narcomenudeo; la banda “Pocos, pero locos”, y de “El Mecánico” o “Sicario”, ambas dedicadas al robo.