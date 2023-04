En riesgo, las eventuales candidaturas de Ignacio Mier y Alejandro Armenta

El abogado electoral Víctor León Rueda aseguró que los legisladores de Morena Alejandro Armenta Mier e Ignacio Mier Velazco, así como la diputada del PAN Genoveva Huerta Villegas, corren el riesgo de ser declarados inelegibles por la autoridad electoral, porque han reconocido su intención de competir por la gubernatura de Puebla y promueven su imagen anticipadamente.

“El punto es que ya expresaron una manifestación abierta, inequívoca de querer, de buscar, el ‘sí quiero’ (ser titular del Poder Ejecutivo local), a mí me parece que eso es lo toral, de ahí parte todo.

“Quien no ha dicho ‘voy’, o sea, el que no se ha autodestapado, quien no ha dicho ‘quiero ir a…’ va a poder defenderse más adelante, porque me queda claro que va a haber quejas contra todos”, explicó.

En la entrevista, coincidió en que el senador Armenta, así como los diputados federales Mier y Huerta han manifestado abiertamente su aspiración de competir por la gubernatura, al mismo tiempo que los dos primeros se promueven con bardas y espectaculares, mientras la última lo hace con sólo bardas.

En ese contexto, consideró que las quejas que ha promovido el PAN contra Armenta y Mier sí podrían conseguir su objetivo de cancelarles la candidatura al gobierno de Puebla, en caso de que alguno de los dos la consiga en la elección de 2024.

En el caso del presidente municipal de Puebla Eduardo Rivera Pérez, integrante de Acción Nacional, señaló que es evidente que se promueve con miras en la disputa por el Poder Ejecutivo local, a través de la campaña gubernamental “500 días de trabajo”, pero podrá defenderse ante la autoridad electoral, en caso de una denuncia, por el simple hecho de que no ha sido claro en su pretensión política.