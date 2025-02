En riesgo de destrucción, la biblioteca de la UPN, con 30 mil ejemplares

La oficina de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, pidió a la Secretaría de Educación Pública en Puebla (SEP) se investigue el desmantelamiento de la biblioteca de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) “Paulo Freyre”, luego de que fuera denunciado que el director Javier Mauleón Montero iniciara la remoción de la biblioteca a un espacio reducido, sacrificando con esto 30 mil libros y tesis que conforman, quizá, el acervo pedagógico más grande en Puebla.

Luis Benavides Ilizaliturri, académico e investigador que ha intervenido en proyectos educativos en más de 60 países y es uno de los creadores del Decreto de Creación de la UPN durante la gestión del entonces titular de la SEP, Fernando Solana, lamentó profundamente el hecho.

“La UPN fue planeada como una universidad de excelencia académica”, sostuvo y luego de un extenso recuento histórico sobre la destrucción de bibliotecas, Benavides atribuyó cada atentado, quema y aniquilamiento de textos a la ignorancia. “Los animales no tienen libros”, resumió.

“La única vez en que la Constitución Mexicana usa la palabra ‘lucha’ es en el artículo 3, que establece que todas las personas tienen derecho a la educación y asienta que se debe luchar contra la ignorancia”, explicó.

Javier Mauleón negó la entrevista a este medio y prohibió la entrada a la universidad y a la nueva sede de la biblioteca que mide 120 metros 2, (espacio menor a la sede original de la biblioteca de 260 metros 2) y que está construida con paredes de cristal, que en opinión de alumnos y maestros, dañará los libros que se logren salvar.

El primer acto de Javier Mauleón Montero al tomar el cargo de director de la Universidad Pedagógica Nacional Unidad 211 Puebla fue adjudicarse una plaza de las más altas y cotizadas, aunque no acredita los estudios requeridos ni ha sido dictaminados en el concurso de oposición. La segunda acción, calificada como más grave, fue ordenar la reducción de la biblioteca cuya construcción del acervo ha sido un esfuerzo de 40 años.

Este ejercicio del director y la subdirectora, Ofelia Piedad Cruz Pineda, se hace en el marco de una reestructura académica, plan que no ha sido informado a la comunidad escolar ni académica, quienes no tiene idea de lo que sucederá con la biblioteca que fue construida desde el proyecto educativo de la “UPN Ajusco”

Docentes, trabajadores y alumnos de la universidad, coincidieron en entrevistas que el director ordenó la edificación de un inmueble de 120 metros cuadrados –construida con recursos que habrían estado etiquetados para la UPN con sede en Huauchinango– y que tendría como destino “la nueva biblioteca”

Sin información oficial, integrantes de la comunidad universitaria se dijeron preocupadas por el acervo que llega a más de 30 mil títulos, no podrían contenerse en los pocos estantes que tiene la nueva sede de la biblioteca, que tampoco podría albergar la sala infantil, la zona de consulta cotidiana, zona de consulta especializada y espacios de acercamiento y debate de usuarios.

“Es de terror. Hasta ahora no sabemos que pasará con los libros que no se incluyan en un espacio ínfimo. Se dice que la biblioteca material será suplida por una biblioteca digital, a propuesta del subdirector de planeación Juan Manuel Morayta Mendoza, lo que es un despropósito, pues si se digitalizaran los libros –que sería un esfuerzo material y humano mayor–, no habría por qué desaparecer ejemplares, como ha ordenado a personal de la biblioteca”, señala un testimonio cuyo audio consta en esta casa editorial.