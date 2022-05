En Puebla y cinco estados más solo 32% de la PEA de 18 a 70 años tienen afore o cuenta para el retiro: ENIF

Solo 32 por ciento de la Población Económicamente Activa (PEA) que tiene entre 18 y 70 años de edad y que radica en el centro sur y oriente del país, es decir en Puebla, Estado de México, Hidalgo, Morelos, Tlaxcala y Veracruz, tiene cuenta para el retiro o Afore, de acuerdo a lo que revela la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera (ENIF) 2021.

Esta fue realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en coordinación con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), y muestra que la proporción descendió 0.5 puntos porcentuales, puesto que en 2018 era el 32.5 por ciento.

Además, el porcentaje, que equivale a 8 millones 118 mil personas, es el segundo más bajo de las seis zonas del país; y es 18.4 puntos inferior al más alto, el de la Ciudad de México, donde 50.4 de cada 100 personas que se encuentran en el referido rango de edad, tienen ese beneficio.

- Anuncio -

En ese tenor, en el centro sur y oriente del país, el 52.7 por ciento de hombres y mujeres de entre 18 y 70 años, es decir 13 millones 370 mil, piensan cubrir los gastos de su vejez con apoyos del gobierno.

Otro 45.6 por ciento (11 millones 579 mil) respondió que lo hará con su pensión, jubilación, plan privado de retiro o Afore; y 28.2 por ciento (7millones 142 mil) considera vender o rentar sus bienes o propiedades.

50.5 por ciento (12 millones 804 mil) dijo que vivirá con el dinero que le dé su esposa (o) o pareja, hijas (os) u otros familiares; y 74.3 por ciento (18 millones 840 mil) sostiene que seguirá trabajando.

Cabe precisar que la suma de esas proporciones no equivale al 100 por ciento porque hay personas que declararon más de una forma con la que prevén subsistir.

La ENIF también reveló que en el último año, al 53.9 por ciento de las personas (15 millones 41 mil) que están en el citado rango de edad, no le fue suficiente el ingreso mensual que recibió para poder cubrir sus gastos.

Aunque, por otra parte, incrementó el porcentaje de habitantes del centro sur y oriente del país que tienen una cuenta de ahorro formal, este pasó de 39.7 a 43.2 por ciento entre 2018 y 2021.

Es decir que tienen una cuenta bancaria o de alguna otra institución financiera que permite al cuentahabiente depositar y retirar su dinero, de acuerdo con sus necesidades; se consideran las tarjetas de nómina, de pensión, para recibir apoyos del gobierno, cuenta de ahorro o de cheque, depósitos a plazos fijos, fondos de inversión u otro.

Aquellos que nunca han poseído alguna, argumentaron en primer lugar tener ingresos insuficientes o variables, dijeron no necesitarla, no cumplir con los requisitos, carecer de confianza en las instituciones financieras, desconocer qué son o su uso, preferir otras formas de ahorrar (como tandas o guardar en casa), así como querer pagar comisiones altas o recibir bajos intereses.

Cabe referir que el 15.5 por ciento de la población de 18 a 70 años, del centro sur y oriente, reportó que en 2021 ahorró una semana de lo que gana o recibe, 13.8 por ciento reservó el equivalente a una quincena, 30.7 por ciento un mes y 45.1 por ciento más que este último periodo.

De igual forma, la encuesta arrojó que el 29.3 por ciento tiene crédito formal, ya sea personal, automotriz, de vivienda, comunitario, grupal o solidario, otorgado por un banco o institución financiera; tarjeta departamental, de autoservicio o bancaria.

Las personas que nunca han recurrido al apalancamiento formal indicaron que no les gusta endeudarse, no cumplen con los requisitos, no les interesa, no lo necesitan o no confían en las instituciones financieras.

Y quienes ya tuvieron crédito alguna vez, comentaron que entre sus principales razones para no volver a solicitarlos son que ya no los necesitan, que no se quieren volver a endeudar o que les cobran intereses muy altos, de entre 22.8 y 28.4 por ciento.

Asimismo, en los resultados de la ENIF se muestra que 62 de cada 100 personas de 18 y hasta 70 años, que viven en el centro sur y oriente del país, tienen un producto financiero formal, es decir al menos una cuenta o tarjeta de ahorro, un crédito, un seguro o una cuenta para el momento del retiro o Afore; la proporción es baja considerando que en el noreste es el 77 por ciento.