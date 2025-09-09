En Puebla y Chiapas, Sheinbaum levantará “bandera blanca” del alfabetismo: Mario Delgado

Durante el Foro “Presente y futuro de la Alfabetización en México y el mundo”, el secretario de Educación Pública federal (SEP), Mario Delgado Carrillo, afirmó que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo levantará “bandera blanca” del alfabetismo en Puebla y Chiapas.

De visita en Puebla, el funcionario federal destacó que el objetivo es reducir el analfabetismo a menos del 4 por ciento en ambas entidades y otras del país, donde se registra el mayor número de personas que no saben leer ni escribir.

En las instalaciones del Museo Internacional del Barroco (MIB), expuso que en 1921 José Vasconcelos inició la gesta heroica de alfabetizar y un siglo después la presidenta Claudia Sheinbaum cerrará dicho ciclo.

“Alfabetizar es crear comunidad y la comunidad alfabetizada es la mejor defensa ante la injusticia e indiferencia”, enfatizó.

Entre enero y junio del presente año, informó que 23 mil mujeres mayores de 15 años conquistaron el alfabeto, 47 mil terminaron la primaria y 75 mil obtuvieron su certificado de secundaria.

Por ello señaló que con estas victorias cotidianas se edifica la transformación verdadera, desde la raíz.

En representación de la presidenta de México habló la coordinadora General de Asuntos Intergubernamentales, Leticia Ramírez Amaya, quien destacó que la alfabetización de personas jóvenes y adultas convoca a un compromiso para avanzar a una sociedad más justa y equitativa.

Por lo tanto, refrendó el compromiso de abrir ventanas para que más personas aprendan a leer y escribir, así como la vocación de acompañar a las personas adultas y reducir la tasa de alfabetización.

En Puebla hay 300 mil personas que no saben leer ni escribir: Armenta

En su mensaje, el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, resaltó que el rostro de la ineptitud gubernamental es el analfabetismo.

Resaltó que en Puebla hay cerca de 300 mil poblanos que no saben leer ni escribir, por lo que ocupa el sexto lugar a nivel nacional.

En tanto, el director general del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA), Armando Contreras Castillo, destacó que desde hace 44 años trabajan en brindar atención a personas jóvenes y adultas, donde han educado a más de 13 millones de personas.

Actualmente, informó tienen una matrícula de 257 mil 125 personas en proceso de alfabetización y para agosto del presente se tendrán alfabetizadas 83 mil 927, cifra que romperá por primera vez la barrera del 4 por ciento.

Resaltó que al concluir el año se prevé un índice de 3.8 de analfabetismo, lo que convierte a México en territorio alfabetizado.

Como invitado especial, el gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, destacó que a través del Programa “Chiapas puede”, emprenden una campaña para que las más de 500 mil personas aprendan a leer y escribir, con apoyo de universidades y alfabetizadores.

Enfatizó que la batalla más importante que tienen en su gobierno no es ganarle a la violencia, es triunfar sobre la ignorancia, sumados al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum.