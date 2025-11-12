En Puebla se instalará el primer laboratorio de Inteligencia Artificial de Google

El motor de búsqueda web líder a nivel mundial, Google, instalará en Puebla su laboratorio de Inteligencia Artificial, el primero en México, anunció la secretaria de Ciencia y Tecnología, Celina Peña Guzmán.

En rueda de prensa, la funcionaria estatal destacó que el proyecto “está firme” para arrancar en el mes de enero de 2026.

La funcionaria estatal comentó que con esta iniciativa se pretende impulsar al estado como líder en la tecnología artificial, a fin de promover la generación de empleos a jóvenes que buscan destacar sus habilidades en este ámbito en los siguientes años.

“Quiero iniciar con Google, que ya está en firme la colaboración con el primer laboratorio de Inteligencia Artificial en México será aquí en Puebla. Es un proyecto que arranca en enero del 2026”, anunció.

Destacó que Manuel Tierno, gerente comercial de Google Cloud, dio la noticia en el evento de Tech Capital, tras reconocer que este acuerdo es resultado de diversas reuniones que tuvieron previamente.

Aunque no especificó dónde se instalará ni el monto de la inversión, Celina Peña informó que podría estar en la Capital de la Tecnología y la Sostenibilidad, en el municipio de San José Chiapa, donde se encuentra el Polo de Desarrollo para el Bienestar del gobierno federal.

Al respecto, el gobernador Alejandro Armenta Mier destacó que Puebla se consolida como un centro de investigación, innovación y educación superior con reconocimiento internacional, a través de convenios con universidades de Europa y Silicon Valley, además de empresas como Volkswagen, para fortalecer la educación dual y los proyectos tecnológicos del futuro.

Hay viabilidad en el Polo de Bienestar de San José Chiapa

Por su parte, el coordinador del Gabinete, José Luis García Parra, reforzó que hay viabilidad en el Polo de Bienestar en San José Chiapa, tras la inversión de 600 millones de pesos en la instalación de una subestación eléctrica que permita la llegada de empresas locales y nacionales.

El funcionario informó que la construcción de la subestación eléctrica era necesaria para garantizar el suministro de energía a las futuras empresas, obra de la que se lleva un avance del 40 por ciento y se proyecta su finalización en febrero de 2026.

Una vez operando, la instalación garantizará un suministro de 60 MVA (megavoltamperios), una capacidad suficiente para la operación de industrias que requieren un alto consumo energético.

“Lo primero que necesitábamos garantizar era el suministro de energía eléctrica para que las empresas se pudieran instalar”, señaló.

Finalmente, el coordinador de Gabinete anunció que el 18 de noviembre se ofrecerá una rueda de prensa en San José Chiapa, para presentar el proyecto de inversión de la iniciativa privada que busca instalarse en el nuevo polo de desarrollo.

El Polo de Desarrollo para el Bienestar en San José Chiapa busca aprovechar la infraestructura y posición geográfica de la zona, actualmente conocida por albergar la planta de Audi, con el fin de diversificar y potenciar la actividad industrial y tecnológica de Puebla.