En Puebla se ejecutarán los proyectos más importantes del país en tecnología e innovación: Sheinbaum

Yadira Llaven Anzures

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo rindió este viernes su Primer Informe Regional, donde destacó que Puebla se ejecutarán los proyectos estratégicos en materia de tecnología e innovación más importantes del país.

Ante una multitud de 40 mil personas que se congregaron en el Centro Expositor, también sostuvo que en el último sexenio más  de 13.5 millones de mexicanos dejaron la pobreza durante los gobiernos de la “Cuarta Transformación”.

La mandataria federal hizo un recuento de la inversión y el respaldo que el gobierno ha brindado a la entidad, que incluye desde la instalación de la planta de autos eléctricos Olinia hasta la creación del Taller de Diseño de Semiconductores, de un total de 15 proyectos estratégicos.

En Puebla, la presidenta estuvo acompañada por los secretarios de estado Citlalli Hernández, Mario Delgado, Ernestina Godoy y Leticia Ramírez.

En su discurso, destacó los logros sociales y económicos alcanzados en el estado y a nivel nacional.

​Subrayó que más de 616 mil adultos mayores poblanos reciben la Pensión del Bienestar, para una vejez digna.

Cifras de Bienestar y Desarrollo Social

​Durante su informe, Sheinbaum desglosó los datos que, según su administración, reflejan la mejora en la calidad de vida de los poblanos.

En ​Población vulnerable, destacó que más de 69 mil personas con discapacidad ahora reciben una pensión.

Además, añadió que 24 mil 892 jóvenes inscritos en el programa de becas obtienen un salario mínimo.

En ​Educación, expuso que en el nivel superior, 28 mil universitarios y 230 mil 500 estudiantes de bachillerato cuentan con becas.

Agregó que también se entregaron 271 mil becas a niños de educación básica. Y el programa “La Escuela es Nuestra” benefició a 4 mil 324 escuelas y, por primera vez, a 615 preparatorias en el estado.

En el ​Sector agropecuario, la presidenta informó que se ha impulsado la producción con 125 mil beneficiarios del programa “Producción para el Bienestar” y 117 mil pequeños productores que reciben fertilizantes.

Mientras que en el Programa Nacional ​Vivienda, detalló que se construirán un total de 90 mil viviendas, de las cuales 60 mil son financiadas por el Infonavit, 10 mil por el Fovissste y 20 mil por la Conavi.

​El informe de la presidenta Sheinbaum en Puebla no solo presentó cifras, sino que también reafirmó la estrategia social de su gobierno.

Afirmó que la reducción de la pobreza se ha convertido en un pilar central de su discurso, que muestran una disminución histórica en la tasa de pobreza en el país.

​La elección de Puebla como sede para este primer informe regional subraya la importancia de la entidad en la agenda de la Cuarta Transformación.

Puebla, en la agenda nacional

En un breve discurso, El gobernador Alejandro Armenta Mier dio la bienvenida a la mandataria, a quien agradeció que Puebla este en la agenda nacional en materia de tecnología e innovación.

Ese sentido, refrendó su respaldo a la presidenta de la República, al referir que la entidad poblana está presente en al menos 15 proyectos federales.

Finalmente, Armenta Mier destacó que Puebla participa en el principal eje del gobierno federal que es garantizar la seguridad de los ciudadanos.

