En Puebla no se persigue el aborto ni hay detenidas por esa causa: Barbosa

Luego de la protesta que la víspera realizaron colectivas feministas frente a la sede del Congreso local, para exigir la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo, el gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta, aseveró que en Puebla no hay presas por abortar ni se persigue a nadie por esa causa.

“Puebla no persigue, hoy como está la legislación no persigue el aborto. Señálenme un caso de una mujer que esté detenida por aborto, señálenme un caso por favor no hay ninguna persona detenida por ese delito”, aseveró el mandatario durante la rueda de medios que ofreció esta mañana desde Casa Aguayo.

Luego, a propósito del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia de Género, reiteró que el compromiso de su gobierno es establecer medidas legislativas y gubernamentales equitativas entre géneros, por ello las mujeres ocupan un lugar muy importante en su administración.

Más tarde, encabezó la Sesión Protocolaria del Comité Estatal de Seguimiento y Evaluación del Convenio de Adhesión al “Pacto para Introducir la Perspectiva de Género en los Órganos de Impartición de Justicia en México”.

En ese marco, expresó que la violencia contra las mujeres se atiende con programas especiales y en los casos de feminicidio, los responsables están en la cárcel o son buscados para su detención, reiteró el mandatario.

Asimismo, el titular del Ejecutivo del Estado anunció que su administración se sumará a los 16 días de activismo en contra de discriminación y violencia hacia las mujeres, por lo que convocó a las titulares del gobierno estatal a ser activistas de este gran movimiento.