En Puebla, la Federación destinó 756 mdp en apoyo a damnificados por lluvias: Bienestar

La secretaria de Bienestar federal, Ariadna Montiel Reyes, presentó este jueves un informe de atención a los afectados por las intensas lluvias del pasado 10 de octubre en cinco estados, donde Puebla fue un punto focal del apoyo, recibiendo una inversión de 756 millones de pesos para la reconstrucción y la atención a la población damnificada.

La titular funcionaria informó que el fenómeno meteorológico afectó un total de 119 municipios y 3 mil 254 localidades en Hidalgo, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí y Veracruz, con un despliegue de 960 brigadas.

En el caso específico de Puebla, destacó que se censaron 2 mil 896 viviendas afectadas. A nivel global, el censo registró 104 mil 417 viviendas con daños y más de 347 mil 919 personas afectadas.

La atención se centró también en la población indígena, con 20 mil 486 personas de pueblos originarios, incluyendo náhuatl y totonaca en la región del Huasteco, siendo asistidas en las zonas serranas.

Enlace de Armenta desde Pantepec

Durante la conferencia, la secretaria Montiel estableció un enlace en vivo desde la comunidad de Carrizal, en el municipio de Pantepec, donde se llevaba a cabo la segunda Entrega de Apoyos a las familias damnificadas.

El gobernador Alejandro Armenta Mier tomó la palabra, confirmando la movilización del Gobierno Federal y el inicio de la entrega de recursos.

Acompañado por el delegado de Bienestar, Rodrigo Abdala, y personal militar, el gobernador destacó el esfuerzo conjunto.

“Desde Pantepec, desde Carrizal, donde usted estuvo aquí, están nuestros hermanos recibiendo el apoyo. Aquí está Rodrigo Abdala, el delegado de Bienestar, que con todo su equipo han hecho un extraordinario trabajo a su nombre”, destacó.

Este enlace sirvió para visibilizar la entrega de los apoyos, que se distribuyeron en el contexto de una inversión que priorizó a Veracruz (4 mil mdp) e Hidalgo (mil 802 mdp), seguido de Puebla (756 mdp), San Luis Potosí (695 mdp) y Querétaro (166 mdp).

Al concluir, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dijo que para este domingo 16 de noviembre, todos los damnificados ya debieron haber recibido la ayuda, al referir que se destinó en total más de 7 mil 426 millones de pesos para atender los efectos de la contingencia en Hidalgo, Puebla, Veracruz, San Luis Potosí y Querétaro.

“Para todos aquellos que decían que no había Fonden (Fondo de Desastres Naturales), que no iba haber apoyo, que el gobierno federal estaba atendiendo. Si existiera todavía el fideicomiso, aún no iniciaría la entrega de apoyo porque tardarían 48 días para iniciar el procedimiento”, destacó.

Reiteró el compromiso de la dependencia para asegurar que los apoyos lleguen de manera oportuna a todas las familias afectadas, a fin de que a partir del mes de diciembre arranque la reconstrucción.