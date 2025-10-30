Jueves, octubre 30, 2025
NoticiasSociedad y Justicia

En Puebla, jueza liberó a primer imputado por violencia vicaria de América Latina: ONG

Martín Hernández Alcántara

Trece organizaciones feministas y de derechos humanos expresaron su rechazo a la resolución de la jueza de control Alejandra Román Pérez, del Poder Judicial del Estado de Puebla, quien determinó liberar a Ricardo “N”, primer imputado por el delito de violencia vicaria en América Latina.

La medida, que sustituyó la prisión preventiva justificada por arresto domiciliario, fue calificada por los colectivos como un retroceso en la protección de las víctimas y en la lucha por el reconocimiento de esta forma de agresión contra mujeres.

De acuerdo con el posicionamiento firmado por las agrupaciones, la jueza reconoció durante la audiencia que existía riesgo real de sustracción del menor, pero aun así modificó la medida cautelar.

Además, la jugadora  resolvió que el imputado permanecerá bajo vigilancia permanente de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública estatal, aunque sin precisar si existen los recursos humanos y materiales necesarios para cumplir con dicha supervisión.

También negó imponerle un brazalete electrónico, argumentando que el acusado carece de medios económicos para costearlo.

Las organizaciones señalaron que el fallo carece de perspectiva de género y de protección a la infancia, al privilegiar los derechos del agresor por encima de la seguridad e integridad de la víctima —la madre— y de su hijo menor de edad. Recordaron que los padres del imputado fueron llamados en etapas anteriores del proceso, luego de haber ocultado el paradero del acusado y del niño, por lo que no existen condiciones de confianza ni garantías para esta medida.

El comunicado subraya que esta decisión representa un retroceso preocupante para Puebla, entidad que ha sido referente internacional en el reconocimiento jurídico de la violencia vicaria.

Los colectivos exigieron al Poder Judicial del Estado de Puebla garantizar medidas efectivas de protección, así como asumir su responsabilidad institucional ante el riesgo que enfrentan las víctimas.

Asimismo, recordaron la lucha de Andrea Lezama Bonilla, madre del menor, quien ha encabezado un proceso público y legal para visibilizar la violencia vicaria en el país.

“El sistema judicial vuelve a dar la espalda a las víctimas, negándoles la protección y reparación que legítimamente merecen”, señalaron en el documento.

El pronunciamiento fue firmado por trece organizaciones, entre ellas el Movimiento Nacional contra la Violencia Vicaria, Red de Mujeres Feministas de Puebla, Marea Verde México, Colectiva Las del Aquelarre, Colectivo Hermanas en la Esperanza, Observatorio Ciudadano de Violencia Vicaria, Equidad y Género Puebla, Centro Frida, Mujeres Unidas por la Justicia, Alas Libres, Colectiva Justicia y Amor por la Infancia, Voces de la Cuenca y Red de Mujeres del Valle de Puebla, quienes reiteraron su demanda de justicia, protección y responsabilidad institucional frente a este caso.

