Viernes, octubre 31, 2025
NoticiasEstado

En Puebla, juez liberó a primer imputado por violencia vicaria de América Latina: ONG

Alejandra Román reconoció que existía riesgo real de sustracción del menor

En Puebla, jueza liberó a primer imputado por violencia vicaria de América Latina: ONG
Martín Hernández Alcántara

Trece organizaciones feministas y de derechos humanos expresaron su rechazo a la resolución de la juez de control Alejandra Román Pérez, del Poder Judicial del Estado de Puebla, quien determinó liberar a Ricardo “N”, primer imputado por el delito de violencia vicaria en América Latina.  

También puedes leer: ¿Qué es la violencia vicaria? y su inclusión en el código penal del estado

La medida, que sustituyó la prisión preventiva justificada por arresto domiciliario, fue calificada por los colectivos como un retroceso en la protección de las víctimas y en la lucha por el reconocimiento de esta forma de agresión contra mujeres. 

De acuerdo con el posicionamiento firmado por las agrupaciones, la juez reconoció durante la audiencia que existía riesgo real de sustracción del menor, pero aun así modificó la medida cautelar.  

Además, la juzgadora resolvió que el imputado permanecerá bajo vigilancia permanente de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública estatal, aunque sin precisar si existen los recursos humanos y materiales necesarios para cumplir con dicha supervisión.  

También negó imponerle un brazalete electrónico, argumentando que el acusado carece de medios económicos para costearlo. 

Las organizaciones señalaron que el fallo carece de perspectiva de género y de protección a la infancia, al privilegiar los derechos del agresor por encima de la seguridad e integridad de la víctima –la madre– y de su hijo menor de edad. Recordaron que los padres del imputado fueron llamados en etapas anteriores del proceso, luego de haber ocultado el paradero del acusado y del niño, por lo que no existen condiciones de confianza ni garantías para esta medida. 

Te recomendamos: FGE frena denuncias por violencia vicaria; disuade a víctimas y abogados, acusan colectivos

El comunicado subraya que esta decisión representa un retroceso preocupante para Puebla, entidad que ha sido referente internacional en el reconocimiento jurídico de la violencia vicaria.  

Los colectivos exigieron al Poder Judicial del Estado de Puebla garantizar medidas efectivas de protección, así como asumir su responsabilidad institucional ante el riesgo que enfrentan las víctimas. 

Asimismo, recordaron la lucha de Andrea Lezama Bonilla, madre del menor, quien ha encabezado un proceso público y legal para visibilizar la violencia vicaria en el país.  

“El sistema judicial vuelve a dar la espalda a las víctimas, negándoles la protección y reparación que legítimamente merecen”, señalaron en el documento.  

El pronunciamiento fue firmado por 13 organizaciones, entre ellas el Movimiento Nacional contra la Violencia Vicaria, Red de Mujeres Feministas de Puebla, Marea Verde México, Colectiva Las del Aquelarre, Colectivo Hermanas en la Esperanza, Observatorio Ciudadano de Violencia Vicaria, Equidad y Género Puebla, Centro Frida, Mujeres Unidas por la Justicia, Alas Libres, Colectiva Justicia y Amor por la Infancia, Voces de la Cuenca y Red de Mujeres del Valle de Puebla, quienes reiteraron su demanda de justicia, protección y responsabilidad institucional frente a este caso. 

Temas

Más noticias

Nacional

Corte revierte acuerdo de Piña: deja firme sentencia que obliga a minera a pagar 2.8 mmdp

La Jornada -
Iván Evair Saldaña Ciudad de México. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dejó este jueves firme la sentencia de un tribunal colegiado...
Nacional

Calica podrá ingresar a predios de cantera sólo para restaurar zona explotada, determina Tribunal Federal

La Jornada -
la Redacción Ciudad de México. Un Tribunal Federal determinó que la empresa Calizas Industriales del Carmen (Calica) ingrese a los predios de cantera únicamente para...

Últimas

Últimas

Relacionadas

En Puebla, jueza liberó a primer imputado por violencia vicaria de América Latina: ONG

Martín Hernández Alcántara -
Trece organizaciones feministas y de derechos humanos expresaron su rechazo a la resolución de la jueza de control Alejandra Román Pérez, del Poder Judicial...

Jueces se niegan a actuar contra la violencia vicaria casi a un año de aprobarse la ley en Puebla

Patricia Méndez -
A tres meses de distancia de cumplirse un año de la aprobación de la Ley contra la Violencia Vicaria en Puebla, activistas acusan que...

Activista contra la violencia vicaria gana la guarda y custodia de su hijo

Patricia Méndez -
Tras más de seis años de que su expareja sentimental le impidió ver a su hijo, un juez otorgó la guarda y custodia definitiva...

Más noticias

“Alito” y Fernández Noroña volverán a verse cara a cara hoy

Martín Hernández Alcántara -
Dos días después de que el líder del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, golpeó a su homólogo en la Cámara Alta del PRI, ambos volverán...

En la UAP estudian pápalo y pipicha para hacer frente al crecimiento de cepas patógenas

Martín Hernández Alcántara -
Uno de los principales problemas de salud en el mundo es la resistencia de los microorganismos a los medicamentos. Por ello, es necesario buscar...

Se fabrican en la BUAP nanofibras para remover metales pesados en agua

Martín Hernández Alcántara -
Para atender problemas urgentes en materia de salud pública, investigadores y estudiantes de la Facultad de Ciencias Físico Matemáticas (FCFM), así como de otras...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025