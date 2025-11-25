En Puebla, el compromiso es con la protección y empoderamiento de la mujer, afirma Armenta en la mañanera

El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, se enlazó este martes vía remota a la conferencia de prensa matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, para afirmar el compromiso de su administración con la agenda de la mujer y destacar los avances en el estado, en particular la implementación de las primeras 18 de 27 Casas “Carmen Serdán”.

En la mañanera del pueblo, Sheinbaum Pardo se enlazó con 22 gobernadores del país, por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, a fin de hacer público las acciones que se llevan a cabo en cada entidad.

​Durante su participación, Armenta Mier enfatizó que en Puebla existe un trabajo coordinado “en equipo, mujeres y hombres” para proteger, promover e impulsar a las poblanas, alineado a la directriz federal y a lo establecido en el “Compromiso Nacional por la vida, la felicidad y el respeto a las mujeres” que enarbolan las autoridades federales y estatales.

​El mandatario poblano resaltó la operación de los Centros Libres, a los que en Puebla se les ha añadido el nombre de “Carmen Serdán”, y suman al menos 18 en la entidad.

Como uno de los logros más significativos, destacó la descentralización de la Fiscalía General del Estado (FGE) dentro de las Casas “Carmen Serdán”.

​Dijo que esto permite que cuenten con la presencia de Ministeriales Públicas mujeres, investigadoras, doctoras peritas y psicólogas.

​Expresó que el objetivo de esta estructura es evitar la revictimización de las mujeres cuando acuden a denunciar actos de violencia, asegurando una atención integral y sensible en todas las regiones del estado.

​Trabajo coordinado y resultados

​Alejandro Armenta agradeció el apoyo de la Federación, en especial el de la secretaria de las Mujeres, Citlalli Hernández, y la presidenta de la Comisión de Defensa de las Mujeres del Congreso del estado, Ariadna Montiel, por su colaboración y coordinación en la promoción de asambleas y la entrega de cartillas de derechos.

​Al final de su intervención, recalcó el “compromiso en equipo” de su gobierno con la gran estrategia de protección a la mujer impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum.