En protesta, morenistas ingresan a la sede del partido; dirigente amenaza con encarcelarlos

Un grupo de consejeros estatales y militantes de Morena inconformes con la selección de candidatos ingresaron a las oficinas del partido en Puebla capital, donde mantenían un plantón desde el 23 de marzo pasado, en espera de entablar diálogo con el dirigente nacional, Mario Delgado Carrillo, que hasta la fecha no se ha concretado.

El secretario General del Comité Ejecutivo Estatal (CEE) en funciones de presidente, Edgar Garmendia de los Santos, anunció que presentará denuncias penales por despojo y daño en propiedad ajena contra quien resulte responsable.

El despojo de bienes inmuebles puede ser sancionado hasta con cinco años de prisión, pero cuando éste es realizado por más de cinco personas la pena se eleva a seis años, en el caso de los autores intelectuales o líderes de la invasión, ilustró Garmendia en un comunicado.

- Anuncio -

La protesta fue encabezada por los consejeros estatales de Morena Edson Cortés Contreras y Araceli Bautista Gutiérrez, quienes respaldan al aspirante a la alcaldía de Puebla, Gabriel Biestro Medinilla, en la batalla jurídica que emprendió contra la designación de Claudia Rivera Vivanco como candidata a edil de la capital de Morena.

Los manifestantes explicaron a los medios de comunicación que decidieron ingresar a las oficinas del CEE, que se ubican en la avenida Teziutlán Sur, número 80, de la colonia La Paz, para realizar un inventario de todo lo que encuentren en su interior, en búsqueda de alguna irregularidad.

“No somos rateros ni mucho menos. Tampoco queremos lucrar con lo que no es de nosotros, pero sí queremos estar presentes de todo lo que hay (…) y no nos vamos a agachar, no tenemos por qué, porque estamos en la lucha”, argumentó una de las participantes.

Sobre el incidente, Garmendia manifestó: “Morena es y seguirá siendo un partido de puertas abiertas, pero jamás daremos tregua a (…) actos vandálicos y delictivos como en los que están incurriendo las personas que encabezan el movimiento de oposición a nuestra dirigencia”.