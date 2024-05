En un ambiente festivo, Armenta se declara ganador del debate y próximo mandatario de Puebla

Entre consignas de “gobernador”, “gobernador”, el candidato de Morena Alejandro Armenta Mier arribó la noche de este domingo al parque Paseo Bravo, donde era esperado por miles de seguidores, para declararse ganador del debate y el próximo mandatario del estado de Puebla.

“Hay esperanza de que Puebla va avanzar y se va a consolidar, la tarea que ha hecho el gobernador Salomón Céspedes de reconciliar al estado la vamos a continuar, vamos a reconciliarnos con los empresarios, las mujeres, los jóvenes y los adultos mayores, con todos, vamos a trabajar unidos para lograr la Puebla que nos merecemos”, enfatizó.

Posterior a su participación en las instalaciones del Complejo Cultural Universitario (CCU), el senador con licencia se reunió con simpatizantes de la Cuarta Transformación para emitir un emotivo mensaje.

Acompañado de su esposa Cecilia Arellano y sus hijos, así como de los candidatos a los diferentes cargos públicos, el morenista llegó a la emblemática plaza, en el Centro Histórico de la capital, para convertir el resultado del debate en un gran festejo.

“Te doy mi palabra Cecy, hijos, que voy a ser un gobernador justo, y les doy mi palabra a ustedes que son mi equipo y que yo soy equipo de ustedes, que vamos a trabajar los 2 mil 191 días para que se sientan orgullosos de apoyar al próximo gobernador de Puebla”, enfatizó.

Agradeció a sus amigos, compañeros y camaradas de tener su respaldo en todo momento, desde que inició la campaña electoral hasta este domingo que se llevó a cabo el debate de ideas con los candidatos opositores Eduardo Rivera Pérez y Fernando Morales.

“Vamos a lograr la gubernatura con ustedes que son mi familia”, exclamó en Paseo Bravo, que ha servido de recinto de los simpatizantes morenistas para seguir incluso los debates presidenciales de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo.

Pide Armenta que no se confíen y salgan a votar 6 de 6

Afirmó que “de verdad disfruté el debate”, pues dijo que siempre se sintió acompañado de los brigadistas en los cruceros, de mujeres, hombres y jóvenes, así como de las candidatas y candidatos.

Sin embargo, el abanderado de la coalición de partidos “Sigamos haciendo historia” pidió a la ciudadanía que no se confíe y que salga a votar seis de seis por todos los candidatos que buscan consolidar el segundo piso de la Cuarta Transformación en Puebla y en el país.

“Me preocupa que pueda generar exceso de confianza, tenemos que pensar que el día de la jornada vamos a ganar la elección y vamos arrasar en las urnas en los 217 municipios”, exhortó.

Armenta Mier expresó que el debate sirvió para que los ciudadanos tuvieran claridad para ayudarles a definir su voto.

“Me sentí cómodo, como hablo todos los días con los poblanos, como en los últimos 30 años; no me enganché, tampoco iba a contestar a las calumnias del candidato de la posición, me concentré en las propuestas porque con nosotros hay propuesta”, resaltó.

En una breve entrevista, el morenista dijo que 80 por ciento del tiempo en el debate lo ocupó para informar a la ciudadanía de sus propuestas en materia de seguridad, educación y salud, del trabajo que realizará conjuntamente con los pueblos originarios, así como con la comunidad de la diversidad sexual.

“Me dediqué a dar respuesta, fui muy claro al momento de la insistencia del candidato Eduardo Rivera, que al verse rebasado no me enganché en sus calumnias”, afirmó.

Por último, la dirigente estatal de Morena en Puebla, Olga Romero Garci-Crespo, sostuvo que está definido el triunfo para Alejandro Armenta en la elección del próximo 2 de junio, ante la ventaja que mantiene en las encuestas.