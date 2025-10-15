Martes, octubre 14, 2025
En Pahuatlán siguen incomunicadas cinco pueblos; ya repartieron despensas del DIF

Médicos cubanos al frente de las atención de damnificados en este municipio

Martín Hernández Alcántara

Pahuatlán es uno de los municipios que padecen la mayor emergencia, porque al mediodía de este martes 13 de octubre, el sexto día de la contingencia por las lluvias en la Sierra Norte de Puebla, hay cinco comunidades que permanecen aisladas.

En tanto, un grupo de seis médicos cubanos, que están asignados en la cabecera de Pahuatlán, desde hace un año, son los que están al frente de la atención de los heridos y enfermos que dejó el siniestro del pasado fin de semana.

Los pobladores de esta demarcación son los que se han encargado de abrir con su propios medios lo cambios que conducen la cabecera municipal y algunas de las pequeña localidades; también se han dado a la búsqueda de dos personas que se cree que fallecieron y estarían prensadas en un vehículo, que arrastró el río, y que quedó en un zona de difícil acceso.

La idea de que ahí hay dos cadáveres en ese auto que arrastró la corriente se debe a que desde el domingo la zona está llena de aves carroñeras, particularmente donde se tiene la ubicación del automotor en cuestión.

El alcalde Eduardo Romero Romero informó en entrevista este mediodía que las localidades a las que solo se puede acceder a pie son San Pablito, Xochimilco, Monte Llano, Linda Vista y Cruz Santa.

El edil añadió que en estos momentos es necesario combustible para las retroexcavadoras y pipas que sirvan para abastecer de agua a las comunidades.

El alcalde añadió que aunque la carretera principal sigue cerrada por las severas afectaciones que sufrió, cerca del 80 por ciento de los caminos secundarios se han rehabilitado.

Los vecinos y las autoridades abrieron paso con maquinaria del gobierno estatal y sus propias manos por una ruta que inicia en San Miguel del Resguete, perteneciente al municipio de Acaxochitlan en Hidalgo y que entronca con la vía Xolotla a Tres Cruces.

Entre enormes deslaves, socavones y un terreno que hace patinar los neumáticos, arribó un camión con despensas del DIF estatal al ayuntamiento, pero también transitan caravanas de camionetas y autos compactos llevando comida, agua, ropa y otros insumos para apoyar a los damnificados.

Solo hay energía eléctrica en la cabecera municipal y la conexión a internet es limitada. La Comuna abrió una red para uso público y desde el zócalo decenas de vecinos y vecinas se comunican por redes sociales y plataformas de mensajería directa para avisar a sus familiares de su situación.

El recuento preliminar de daños incluye afectaciones severas a la red de electricidad, agua potable y drenaje, y al menos una treintena de viviendas con pérdida total, aunque estos datos tendrán que ser corroborados una vez que la emergencia pase.

