En Pahuatlán no se pudo presentar denuncia de violación a menor por falta de un traductor

Por estos hechos se impidió el inicio formal de la carpeta de investigación

Una menor indígena de 12 años no pudo presentar una denuncia por violación debido a la falta de un traductor certificado de náhuatl.
Martín Hernández Alcántara

Una menor indígena de 12 años, originaria de la comunidad de Atla, no pudo presentar una denuncia por violación ante la Fiscalía Regional de Huauchinango debido a la falta de un traductor certificado de náhuatl, lo que generó reclamos por la ausencia de acompañamiento institucional en un caso considerado urgente.

Los hechos ocurrieron el lunes, fecha en la que el ayuntamiento de Pahuatlán, encabezado por el alcalde Eduardo Romero Romero, difundió mensajes con motivo del “Día Naranja”, que se conmemora el 25 de cada mes para visibilizar la violencia contra mujeres y niñas. Sin embargo, familiares de la víctima señalaron que ni el gobierno municipal ni el Sistema DIF local brindaron apoyo durante el intento de presentación de la denuncia.

De acuerdo con la información difundida por habitantes de la región, la familia acudió a la Casa de Justicia de Huauchinango, donde la agente del Ministerio Público, Damayanti Zamora Moreno, les informó que no podía recibir la denuncia sin la presencia de un intérprete certificado, ya que la menor es hablante de náhuatl.

La ausencia del traductor impidió el inicio formal de la carpeta de investigación y dejó a la madre y a la abuela de la menor en espera prolongada, sin alternativas inmediatas para continuar el proceso. Según los reportes de las agraviadas, la familia no recibió acompañamiento institucional durante su permanencia en las instalaciones judiciales.

También pidieron que se investigue por qué no se activaron mecanismos de asistencia municipal o estatal para garantizar la presentación de la denuncia.

