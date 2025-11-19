En Original, encuentro de arte textil, compartirán la puntada corazón amarrado de Tlaola

Puntada corazón amarrado, una tradición artesanal de Tlaola, Puebla, será uno de los saberes que se compartirán en Original, encuentro de arte textil mexicano que será del 27 al 30 de noviembre en el Complejo Cultural Los Pinos, en la Ciudad de México, reuniendo a maestras y maestros artesanos de todo el país.

Propuesto como un movimiento cultural que impulsa, reconoce y celebra la creación artesanal y el conocimiento ancestral de los pueblos originarios de México, el encuentro busca impulsar espacios de comercio justo, aprendizaje colectivo y diálogo cultural.

En su quinta edición, Original reunirá una muestra de arte textil que se complementarán con la danza y la música de los pueblos originarios. Destaca la serie de talleres Hilos que unen: bordado colectivo con maestras artesanas mexicanas, en los que se enseñarán diversas técnicas tradicionales de bordado, mismos que serán parte de una obra colectiva que formará parte de la ambientación de la última pasarela del encuentro.

Durante cuatro días, habrá 13 mil metros cuadrados de exhibición para mostrar múltiples artesanías y sus creadores, a la par que se programó una oferta de actividades como talleres, pasarelas y propuestas escénicas, para ofrecer una experiencia integral de aprendizaje, reunión y valoración del arte textil mexicano.

Habrá alrededor de 70 mil piezas artesanales, entre textiles, arte decorativo y utilitario, joyería y orfebrería piezas auténticas de arte popular, que se podrán adquirir de forma directa con más de 400 artesanas y artesanos provenientes de las 32 entidades del país, que representan a 32 pueblos originarios, además de la destacada presencia del pueblo afromexicano mascogo.

Asimismo, asistirán como invitados a 12 artesanas y artesanos provenientes de seis países: Armenia, Chile, China, Noruega, Nueva Zelanda y República Dominicana.

Habrá talleres para menores de 5 a 15 años, con una programación denominada Escuincles con 27 sesiones de música tradicional, cultura alimentaria, juegos lúdicos, artes gráficas, cultura digital y, por supuesto los favoritos procesos artesanales.

Mientras que en Nanas y Tatas se impartirán seis talleres artesanales dirigidos a personas a partir de 60 años y guiados por maestras y maestros artesanos de distintas entidades del país.

Como actividad nueva se encuentra Hilos que unen: bordado colectivo con maestras artesanas mexicanas, que se conforma de 18 talleres en los que se enseñarán diversas técnicas tradicionales de bordado, entre las que se inscribe Puntada corazón amarrado, una tradición artesanal de Tlaola, Puebla.

Estos espacios, estarán a cargo de maestras artesanas que vienen de Campeche, Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Oaxaca, Puebla y Veracruz, representantes de los pueblos Jñatrjo / Ñatjo (Mazahua), Otomí, Maayat’aan (Maya), Nahua, Mazateco, P’urhépecha (Tarasco) y Zapoteco.

Las capacitaciones se dirigen a público a partir de los 12 años, y al finalizar, todos los bordados se ensamblarán en una obra colectiva que formará parte de la ambientación de la última pasarela de Original (domingo 30 de noviembre), como símbolo de la riqueza y diversidad del arte textil mexicano.