En Nauzontla el PRI tolera el violento cacicazgo de los hermanos Reyes Cabrera

Nauzontla es uno de los municipios indígenas más pequeños de Puebla y del país, con apenas 42 kilómetros de extensión, en donde el PRI pretende afianzar un férreo cacicazgo que ejercen los hermanos Reyes Cabrera, que buscan convertirse en la eterna familia que controla el poder político y económico.

Los hermanos Roque Martín y Norma Reyes Cabrera tienen el propósito de por lo menos controlar por una década el ayuntamiento de ese municipio, pues el primero de ellos ya fue edil y ahora se prepara para volver a ser candidato a alcalde.

Norma Reyes es la actual presidente municipal y será candidata del PRI a diputada local por Zacapoaxtla. Es decir, se busca que los hermanos sean el edil y la legisladora al mismo tiempo de la región de Nauzontla.

Cuando los cuestionan por el abuso de no querer dejar que nadie más gobierne en su comunidad la respuesta que ambos hermanos ofrecen es que “ya se pusieron a mano” con los dirigentes estatales del PRI, como sugiriendo que habrían comprado las candidaturas.

Todo comenzó cuando Roque Martín Reyes Cabrera ganó la alcaldía de Nauzontla, lo que le permitió gobernar durante aquel periodo extraordinario –que instauró el morenovallismo– que duró 4 años 8 meses, de la tal forma que encabezó el ayuntamiento entre 2014 y 2018.

El ayuntamiento de Roque Martín fue más que malo, pues se destacó por el trato represor de la Policía Municipal contra los habitantes de este municipio náhuatl que cuestionaban la escasa obra pública o progreso de esta comunidad enclavada en la Sierra Norte, muy cerca de los límites con Veracruz.

Hay un video que circula en redes sociales en donde se observan a vecinos de Nauzontla encarando a Roque Martín Reyes porque en 2018 se estaba utilizando el reparto de materiales de construcción desde el ayuntamiento para favorecer al PRI, que tenía de candidata a su hermana Norma. En algún momento un policía de la localidad, que ese día no vestía el uniforme oficial, se acerca a los inconformes, saca su arma de cargo, corta cartucho y con ello da por finalizada la protesta.

Norma Reyes ha gobernado igual que su hermano, sin respetar la legalidad hasta de su propio partido, pues se dice que no se presentó al curso que imparte el PRI y es obligatorio aprobar por todos aquellos que aspiran a un cargo de elección popular.

El 16 de marzo solicitó licencia ante el cabildo para separarse de su puesto y luego de esa fecha sigue dirigiendo el ayuntamiento sin cuidar las formas.

Hace un año el reportero gráfico Rafael de la Cruz Vázquez, del periódico local El Nauzonteco, fue víctima de una agresión física. Los autores no fueron delincuentes o por algún problema personal. Se dice que la violencia vino de la policía por cuestionar el dominio de los hermanos Reyes Cabrera, que creen ser los dueños del municipio.

