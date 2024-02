En Morena, nunca han dejado de “pelearse”, pero eso no aplazó dar a conocer los resultados de la encuesta en Puebla: Céspedes

En Morena los aspirantes “nunca han dejado de pelearse” y el no definir aún la candidatura a la alcaldía de Puebla no se debe a los conflictos internos, si no a una estrategia de la dirigencia nacional, aseguró este miércoles el gobernador Salomón Céspedes Peregrina.

Al término del acto protocolario por el XXXII de Fundación del Hospital para el Niño Poblano, el mandatario estatal dijo que los morenistas nunca han dejado de pelearse, sin embargo, les recordó que el método confiable de selección es la encuesta.

“Es un acuerdo nacional que tiene que ver con una estrategia” del Comité de Elecciones, declaró, en alusión al atraso en dar a conocer los resultados de la encuesta.

Esta situación ha derivado en el amago de algunos aspirantes al interior del partido de izquierda, quienes señalan que la legitimidad del proceso de selección se ha visto vulnerada.

Lo anterior, luego de que Alejandro Cruz y Claudia Rivera Vivanco, aspirantes a la alcaldía de la capital, acusaron que hay un “desaseo” en el proceso de Morena en Puebla.

Céspedes Peregrina enfatizó que todos los perfiles son valiosos, pero les recomendó que cada uno mande a realizar su encuesta, sin publicarlo, para que sepan donde están parados en las preferencias electorales.

Por lo que pidió a los aspirantes a tener “mucha claridad” en este proceso electoral.

Asimismo, respondió que no se han encontrado “focos rojos” de inseguridad que ponga en riesgo la vida de los aspirantes, por lo que dijo que mantiene reuniones con representantes de los partidos políticos en el estado así como autoridades municipales.

