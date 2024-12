En México no se fabrican vehículos chinos; la versión es falsa: Ebrard

Emir Olivares y Alma Muñoz

El titular de la Secretaría de Economía (SE), Marcelo Ebrard Casaubón, aseveró que son falsas las versiones surgidas desde Estados Unidos en el sentido que en México se fabrican vehículos chinos. Es un tema que, dijo, se ha politizado con un objetivo: justificar aranceles contra nuestra economía.

Durante la mañanera de este jueves de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el funcionario resaltó que en los últimos meses el asunto “se ha politizado mucho en función de un estudio de una empresa en Estados Unidos que señalaba que México estaba siendo el lugar donde estábamos haciendo la producción, dentro del tratado de libre comercio. Eso es falso”.

Expuso que con base en el T-MEC, México no puede exportar nada que no cumpla las reglas de origen, “las cuales obligan a que 70 por ciento de tu vehículo sea hecho en Norteamérica. Entonces, es evidentemente falso el argumento, además de que no tenemos ninguna planta todavía”.