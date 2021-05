En México, 21 millones de hectáreas están concesionadas a mineras; 7.7% en Áreas Naturales Protegidas: Semarnat

En México hay 21 millones de hectáreas con concesiones mineras vigentes que incluyen el estado de Puebla, de las cuales 7.7 por ciento se encuentran en Áreas Naturales Protegidas, informó la secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), María Luisa Albores.

En el acumulado histórico precisó que el área concesionada equivale a más de la mitad del territorio mexicano, 117.6 millones de hectáreas, de las cuales 21 millones fueron entregadas a la minería.

Dicha superficie, comparó, representa una extensión similar al estado de Chihuahua.

La exasesora de la Cooperativa Tosepan Titataniske y actualmente es miembro del Comité Ejecutivo del Ordenamiento Territorial de Cuetzalan. En 2016 denunció que la Sierra Nororiental de Puebla está amenazada por las concesiones mineras a grandes transnacionales, a raíz de la Reforma Energética.

En conferencia de prensa, Albores destacó que en el país actualmente existen 142 Áreas Naturales Protegidas en superficie terrestre, de los cuales 68 tienen concesiones mineras.

Además, precisó que hay 503 proyectos en etapa de exploración, 96 en producción, 49 en etapa de desarrollo; 523 proyectos detenidos y en revisión, y seis operaciones mineras cerraron.

“El 11 por ciento del territorio del país está concesionado a actividades mineras hasta por 50 y 100 años”, enfatizó, tras mencionar que la mayor extracción se dio en el gobierno de Enrique Peña Nieto.

A casi tres años del gobierno de López Obrador, María Luisa resaltó que el gobierno federal no ha otorgado ninguna concesión minera en el país.

En el informe de la Semarnat se indicó que de 2006 a 2018 la industria minera extrajo más de mil 59 toneladas de oro, equivalente a casi seis veces lo extraído en 300 años de Conquista y la Colonia (182 toneladas).

Asimismo, agregó, 48 mil 626 toneladas de plata, más de 90 por ciento de lo que la corona española pudo extraer en tres siglos.

“Tan solo en 2015 se extrajeron más de 123 toneladas de oro. Durante el periodo neoliberal alrededor de 75 por ciento de las concesiones mineras se otorgaron a empresas extranjeras”, reportó.

Al respecto, la titular de la Semarnat reveló que en el país existen aproximadamente 100 empresas con concesiones de explotación de aguas para la minería, con un volumen de 250 millones de metros cúbicos anuales.

En cuanto a los impactos ambientales causados por la minería, informó que “hay mineras que recurrían a métodos ilegales de explotación”, lo que provocó despojo de tierra, desastre ecológico y conflictos sociales.

María Luisa Albores reportó que en México existen 466 presas de jales, las cuales son tóxicas con un severo impacto ambiental y social en las comunidades, porque contienen residuos provenientes de las actividades mineras que en los últimos 33 años han registrado 23 incidentes.

Por lo tanto, afirmó que la Semarnat está trabajando con la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el Servicio Ecológico Mexicano en la creación de un inventario homologado para saber cuántas hay en el país.

Con la asesoría de Bolivia se definirá la política del litio en México

En cuanto al futuro de los yacimientos de litio en el país, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que se solicitó asesoría a Bolivia y pronto se informaran los resolutivos.

“Vamos a tener ya un diagnóstico y una propuesta pronto. Con la visita del presidente de Bolivia, Luis Arce, se acordó que por la experiencia que ellos tienen de ese mineral que nos ayudaran a analizar qué es lo que es más conveniente para la nación”, explicó.

Dijo que la secretaria de Economía, Tatiana Clouthier está al frente de la comunicación con las autoridades de Bolivia, y ya se avanzó en un primer estudio para determinar la política que tendrá el gobierno de México en cuanto al litio.

Al final, comentó que se trata de una explotación nueva, no es petróleo, no es gas, no es oro, plata, metales precisos. “Es algo nuevo, de mucha utilidad por el desarrollo de la tecnología del mundo”.