En medio de reclamos, el Congreso de Puebla legaliza cortes en servicio de agua por deudas

El Congreso de Puebla aprobó una reforma de los diputados Gabriel Biestro Medinilla y Nora Merino Escamilla que legaliza los cortes en el servicio de agua y drenaje en caso de adeudos, en medio de una protesta ciudadana y advertencias de los diputados de oposición de que las nuevas disposiciones traerán más perjuicios que beneficios por no medir su alcance.

La legisladora del PRI Rocío García Olmedo criticó que los cambios no solo perjudicarán las finanzas de la concesionaria Agua de Puebla, responsable de administrar el recurso en Puebla capital, sino también a los municipios y organismos operadores que tienen a su cargo el servicio en el interior del estado.

En tanto, el diputado del PT José Juan Espinosa Torres acusó que la reforma tuvo un fin mediático que en los hechos atentará en contra de los intereses de los usuarios, porque permitirá a Agua de Puebla hacer cortes cuando existan adeudos y el consumo supere los 15 metros cúbicos de agua al mes.

Ante los señalamientos, Gabriel Biestro y Nora Merino se limitaron a aprobar la iniciativa sin pedir el uso de la voz para defenderla en tribuna de sus detractores, postura que emularon los 32 diputados restantes que la avalaron.

Desde el lugar que ocuparon en galerías para atestiguar la discusión del proyecto, representantes de la Asamblea Social del Agua (ASA), quienes abanderan la lucha contra la privatización del servicio en la capital desde 2014, increparon a los legisladores que respaldaron el proyecto, a quienes tacharon de “traidores”, en medio de llamados al orden de la presidente de la mesa directiva, Josefina García Hernández.

La reforma se realizó a la Ley del Agua para el estado. La iniciativa ingresó al Congreso el 31 de julio de 2019 y estaba lista para ser aprobada el 3 de diciembre pasado hasta que los integrantes de la ASA advirtieron ese día que era inconstitucional por promover cortes en el servicio.

Durante el debate de la propuesta en la sesión pública de ayer, José Juan Espinosa dio lectura a un pronunciamiento de la ASA en el que se señaló que en caso de adeudos procede la restricción del servicio, no su suspensión, por lo que fue un error regular una medida que es ilegal.

“Esto significa reducir el chorro, pero no cortar los servicios de agua y drenaje y los diputados lo que hicieron en la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático (de la que provino el dictamen aprobado ayer) fue permitir la violación sistemática de los derechos humanos consagrados en nuestra Carta Magna como lo es el acceso al agua”, expuso Espinosa.

En tanto, Rocío García aseguró que la reforma se hizo teniendo como destinatario Agua de Puebla, pero los autores del proyecto no consideraron que las disposiciones no sólo aplicarán a esa empresa privada, sino a los ayuntamientos y organismos operadores, los cuales no cuentan con estructura ni recursos para instalar un sistema de medición que les permita saber qué consumidores superan los 15 metros cúbicos al mes.

“Yo creo que si creen que con esto están resolviendo los problemas que tienen con la concesión de agua potable les están engañando, esto va a perjudicar a los ediles del interior y a los sistemas operadores”, enfatizó la priista.