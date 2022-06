En mayo en Puebla se reportó la desaparición de casi una persona al día, según datos de la FGE

La Fiscalía General del Estado dio a conocer el Reporte Incidencia Delictiva del Fuero Común de enero-mayo 2022, en el cual el número de personas reportadas como desaparecidas en Puebla de abril al mes pasado aumentó de 136 a 165, es decir, la autoridad ministerial fue alertada de 29 ausencias ilegales más en un mes, equivalente a la falta diaria de un individuo contra su voluntad por causas presumiblemente ilícitas y hasta ahora desconocidas.

Esas 29 personas desaparecidas en mayo implican una tasa del delito a la alza en 18 por ciento en tan solo un mes.

De esta forma, la cifra oficial de denuncias por ausencia ilegal se ubica en los primeros cinco meses de este año en 648, según los datos de la dependencia.

El registro oficial de la FGE, en enero del presente año se reportaron 118 personas desaparecidas en Puebla, en febrero 115, en marzo 114, en abril 136 y en mayo 165.

En 58 años –del periodo comprendido entre 1964 hasta el 26 de abril 2022– 2 mil 654 personas en el estado de Puebla habían sido reportadas a las autoridades como desaparecidas y no han sido localizadas, 579 seguían sin ser halladas, 485 fueron encontradas muertas y a 7 mil 55 se les ubicó con vida, según los datos de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB).

La diferencia entre una persona reportada como desaparecida y no localizada estriba en que en el primer caso no se conoce su paradero y se presume que su ausencia está relacionada con algún ilícito. En el segundo caso, se ignora la ubicación del hombre o mujer que son buscados, pero su falta no tiene relación aparente con algún delito.

El Registro Nacional de Personas Desaparecidas No Localizadas y Localizados de la CNB, puede ser consultado en el portal de la Secretaría de Gobernación federal y ahí se informa que desde el 15 de marzo de 1964 hasta este 26 de abril de 2022 Puebla tiene reportadas 10 mil 594 personas desaparecidas, no localizadas y localizadas, de las cuales 5 mil 630 son mujeres, 4 mil 959 varones y 5 no tienen género determinado en la tabla.