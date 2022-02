“En lugar del DAP, mejor enfocarse al cobro del predial”: legisladora local de Atlixco

Atlixco. Tras desmentir su voto en el Congreso poblano fue a favor de cobrar en los municipios el Derecho al Alumbrado Público (DAP), en entrevista con este diario la diputada local del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) del Distrito 21 de Atlixco, Yolanda Gámez, recomendó mejor enfocar las baterías, en temas recaudatorios locales, en el impuesto predial con actuales índices bajísimos de pago.

La legisladora, quien por el momento mantiene el aislamiento consecuencia de dar positivo a la prueba de Covid-19, respondió una serie de preguntas enviadas por correo electrónico sobre el polémico asunto del DAP. “De entrada, los gobiernos locales requieren fortalecer sus recursos financieros, vía gravámenes, para atender las necesidades. Pero el cobro del DAP fue declarado inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)”, describió.

Recordó durante muchos años en varios municipios de Puebla, entre ellos Atlixco, recuperaron a través del recibo de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) ese tributo.

“Sin embargo, en enero del 2020 la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) promovió acciones ante la SCJN solicitando la inconstitucionalidad en las leyes de ingresos de los municipios de nuestro estado que establecían la solicitud del DAP”.

l punto, agregó la morenista, es que dicho tema no es un derecho, es un impuesto al consumo de energía eléctrica. “En consecuencia compete al Congreso de la Unión y no a los congresos locales establecer contribuciones por el consumo de ese servicio”, acotó.

En los pasillos políticos de Atlixco corrió el rumor sobre el voto a favor del DAP de Gámez en el parlamento estatal. “Previamente a la sesión extraordinaria del 23 de diciembre del año pasado, en la cual se votaría la reforma a las leyes de ingresos de los municipios de la entidad, militantes del partido y otros ciudadanos celebramos reuniones con el fin de analizar el sentido de nuestro sufragio. Y la mayoría coincidió: debe ser negativo. Al consultarlo con mis asesores, determinamos no participar en ese punto de acuerdo al estar claro que de manera contundente sería a favor del DAP tal y como sucedió. Entonces no formamos parte de una aprobación con la que no estábamos de acuerdo”, subrayó.

Interrogada sobre la postura de la alcaldesa de Atlixco Ariadna Ayala de obtener el DAP para invertirlo en obras de mejoramiento del relleno sanitario regional, Gámez declaró: “Entiendo requiera de una mejor recaudación para obtener más dinero público y trabajar por las necesidades de Atlixco. Es un hecho, anteriores gobiernos neoliberales corrompieron y desmantelaron las instituciones, vaciaron las arcas municipales y dejaron endeudado al Ayuntamiento provocando pobreza y exclusión social. Aunque debemos estar en la tesitura de que el cobro del DAP realmente afecta a la clase más vulnerable de nuestra población. Especialistas en materia de Hacienda Pública recomiendan mejor echar mano del impuesto predial, cuyo porcentaje de contribución es bajísimo”.

Finalmente la diputada local de Morena explicó: “están en trámite amparos interpuestos contra el DAP. Además, la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) promovió impugnaciones ante la SCJN por el cobro del DAP aprobado durante el mes de diciembre del año pasado”.