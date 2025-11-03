En los últimos 8 años se han abierto en la FGE 2 mil 675 investigaciones por tortura

Del 2017 a abril de 2025 la Fiscalía General del Estado (FGE) abrió 2 mil 675 carpetas de investigación por el delito de tortura cometidos por corporaciones policiacas, encargados de procuración de justicia y autoridades, lo que revela que esta práctica frecuente y cotidiana no solo no ha sido erradicada, sino que contradice el discurso oficial de una política de antitortura y de respeto a los derechos humanos.

La estadística de los últimos ocho años –construida luego de junio de 2017 fecha de publicación de la Ley General contra la tortura–, concentra 45 por ciento de los carpetas en los años 2018, 2019, 2020 y 2021, sumando mil 130 denuncias. En el registro destaca el año de 2021 con la cifra de 364 carpetas iniciadas, prácticamente 1 por día, que ni la crisis de salud por la pandemia de Covid–19 mermó.

Organismos especializados en la materia advierten que estas cifras registradas en estos años son mucho más altas que los casos de tortura documentados en el periodo de la guerra sucia en Puebla.

De acuerdo con solicitudes de información en poder de este medio, las 2 mil 675 investigaciones iniciadas por la FGE, comprenden el registro de 3 mil 919 víctimas que han acusado asfixias o ahorcamiento con bolsas de plástico, baldes de agua o la introducción de agua u otros objetos en boca y nariz, aplastamiento de extremidades, brutales golpes, descargas eléctricas y cortaduras en órganos sexuales, revisiones vaginales o anales, desnudez forzada, intento de violación.

Los métodos usados en tiempos actuales son métodos sutiles para causar daño con la menor evidencia física como obligar a comer excremento a cucharadas, encierros prolongados y sometimientos a angustia psíquica, todas estas acciones ordenadas, permitidas, auspiciadas, animadas o pagadas por un funcionario.

Para Ángel M. Salvador Ferrer, colaborador en la Organización Mundial contra la Tortura (OMCT) y coordinador de Prevención de la Tortura en la organización Documenta, la tortura es un fenómeno transexenal, pues no es una práctica de un gobierno en concreto.

Salvador Ferrer describió el fenómeno de la tortura como “inconmensurable, invisible e impune”, informes de la OMCT sostienen que estadísticamente hay más casos actuales que en el periodo de conflictos de los años 60 y 70. De acuerdo con el informe del Observatorio Contra la Tortura “Presentación de hallazgos 2023” el número de investigaciones iniciadas sólo en 2023 a nivel nacional fue de 4 mil 592.

En el histórico, el Observatorio exhibe que las cifras no son aisladas, pues en 2022, fueron 6 mil 200 las carpetas iniciadas, en 2021, 5 mil 594, el año 2020 contó con 3 mil 50 y 2019 con 7 mil 525 investigaciones iniciadas.

Tortura, la cifra al alza

De acuerdo con la respuesta de la FGE en el folio 210421525000345, de 2017 a abril del 2025 fueron interpuestas 2 mil 675 denuncias que contenían elementos para iniciar una carpeta de investigación por Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanas o Degradantes; aunque en poco más de 100 expedientes no figuran fechas, las denuncias por hechos constan del año 1900 hasta la fecha.

Hasta abril de 2025 ya se registran 28 carpetas de investigación abiertas, en 2024, 91; en 2023, 132; 2022 computó 175; 2021, 364 casos, superando las cifras en la estadística. .

En 2020 existen 234 carpetas, en 2019, 186; 2018 con 171; 2017 tiene el registro de 146 casos, 2016 con 140; 2015, 132; 2014, 124; 2013 tiene 101; 2012 con 80, 2011 con 88; 2010 con 54. De 2009 al año 1990, las cifras suman 320 investigaciones iniciadas en 2017.

Expertos consultados coincidieron en señalar que los casos reales podrían superar la cifra hasta 100 veces, pues existe una tremenda cifra negra que envuelve a este delito, citan que encuestas de victimización y los informes de organismos de derechos humanos ofrecen una idea de su magnitud: la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe) estima que más del 90 por ciento de los delitos no se denuncian o no se investigan y más cuando autoridades son juez y parte.

CDH Puebla y el aval de la tortura

Mientras en los últimos ocho años la FGE inició 2 mil 675 investigaciones por tortura, la CDH Puebla en la solicitud 210448325000061 en el mismo periodo recibió 719 quejas, pero a la fecha no existe recomendación alguna pues “aún no se encuentran concluidas las investigaciones”.

De acuerdo con el desglose de la información de la CDH Puebla, de enero a abril de 2025 fueron interpuestas 11 quejas, en cinco se señala a la FGE y la Secretaría de Seguridad Pública, el resto es para ayuntamientos como Puebla, Tehuacán, San Andrés Cholula, Teziutlán Xicotepec de Juárez.

En 2024, el registro fue de 64 quejas, el 50 por ciento señala a la FGE como responsable de los tratos crueles y degradantes, seguido en menor frecuencia la Secretaría de Seguridad Pública, los centros penitenciarios como el Centro de Readaptación Social de Puebla (CERESO), el Centro Penitenciario de Cholula, Ciudad Serdán, Tepexi de Rodríguez, Huauchinango, Tehuacán, Teziutlán, Huejotzingo, Chignahuapan, Juan Galindo, Nuevo Necaxa.

También se señalan a los ayuntamientos de Puebla, Ajalpan, Pahuatlán, San Martín Texmelucan, Tehuacán, Teopantlán, Tepexco. En 10 quejas se especifica el señalamiento para el presidente municipal de Puebla, San Martín Texmelucan, Tepeaca, Xicotepec de Juárez, Zacapoaxtla.

El papel poco activo, incluso inútil de la actuación de las Comisiones de Derechos Humanos, fue un tema referido por expertos. “Las CDH podrían tener un papel mucho más fuerte para que los casos se pudieran resolver por vía penal también, podría generar información muy valiosa que pueda ser tomada en cuenta en un juicio”, señaló Salvador.

La omisión de la CDH Puebla ha sido señalada por décadas. Se recuerda el caso de Narciso T, un recluso que denunció ser víctima de tortura por custodios en el Centro de Readaptación Social de Tepexi de Rodríguez. A través de una carta fechada el 11 de marzo de 2008, que llegó a las redacciones de periódicos locales, acusaba lesiones graves en ambas piernas y rodillas, ligamentos rotos, daños de médula espinal por golpes con resultados de paraplejia.

Aunque esta denuncia llegó a las autoridades de los Ceresos, la Secretaria de Gobernación y la Secretaria de Seguridad Pública, nada en su situación cambió.

La CDH Puebla abrió el registro número 4125Q007-I del caso fechado el 18 de abril de 2007 pero hasta el 23 de abril de 2008, luego que el caso se hiciera mediático, fue trasladado a un establecimiento penal cercano a un hospital para atender su grave situación. El documento oficial se levantó por el “no acceso al servicio médico y negligencia médica cometida en agravio de dicho recluso por parte de los directores del Centro de Readaptación Social de Tepexi de Rodríguez”.

En el escrito no se reportó el origen de los padecimientos que exigieron atención médica de primero, segundo y tercer nivel, incluyendo especialidades de ortopedia, neurología y neurocirugía, con la realización de estudios especiales de resonancia magnética, electroneuromiografía y neuroconducción, así como medicina física de rehabilitación.

Cándido Flores Mendoza, entonces presidente de la CDH, negó cualquier declaración de este hecho, pero hizo llegar información de que esta queja había sido atendida ampliamente y que el agraviado consideró satisfecha su queja y pidió el archivo de su solicitud como asunto concluido, ya se le está brindado servicio médico.