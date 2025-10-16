En las últimas 24 horas reabrieron tres carreteras en Puebla; 29 localidades continúan incomunicadas

En las últimas 24 horas, en Puebla se lograron reabrir tres carreteras en la Sierra Norte del estado, sin embargo, un total de 29 localidades permanecen incomunicadas y 15 tramos carreteros continúan cerrados a causa de los deslaves e interrupciones provocadas por las recientes lluvias.

En la “Mañanera del pueblo”, el secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), Jesús Antonio Esteva Medina, informó que se ha logrado reducir el número de comunidades aisladas, aunque el trabajo en la red carretera sigue siendo intenso.

Durante su participación, precisó que la cifra se mantiene en 23 municipios afectados en la entidad poblana, de los cuales 17 son considerados prioritarios.

Además, destacó que se redujo de 32 a 29 localidades aisladas, lo que representa tres menos que el día anterior.

Esteva Medina dijo que la entidad registró 33 incidencias o interrupciones en la red carretera, de las cuales 14 se encuentran abiertas parcialmente y 15 siguen cerradas.

El reporte también indica que 19 puentes sufrieron afectaciones.

Para avanzar en la apertura de caminos y limpieza de escombros, el titular de la SICT informó que se han desplegado a 34 máquinas y 80 trabajadores en Puebla.

El secretario destacó el envío de equipo pesado a Pahuatlán, uno de los puntos con una interrupción vial crítica que afecta a varias localidades.

“Calculamos de dos a tres días para liberarla”, estimó sobre la zona.

En total, en los estados afectados por la contingencia (Hidalgo, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí y Veracruz), la SICT, en coordinación con las Fuerzas Armadas, ha logrado liberar 25 interrupciones viales en las últimas 24 horas, permitiendo el paso provisional en diversas vías.

CFE restablece 89% del servicio eléctrico

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) informó que ha logrado un avance del 89 por ciento en el restablecimiento del servicio eléctrico en la entidad.

A pesar de los trabajos ininterrumpidos, la titular de la CFE, Emilia Esther Calleja Alor, informó que 2 mil 942 usuarios en el estado aún permanecen afectados.

El avance en Puebla se ubica por debajo del promedio de otras entidades afectadas: Veracruz (92%) y Querétaro (97%), aunque superior a Hidalgo (85%).

La funcionaria federal explicó que la dificultad para acceder a ciertas zonas, debido a puentes colapsados y postes derribados por el reblandecimiento del terreno, ha complicado las labores.

Para atender la contingencia en Puebla, dijo que la paraestatal ha destinado importantes recursos humanos y materiales, con el despliegue de 66 trabajadores y trabajadoras electricistas, así como 12 grúas articuladas y 16 vehículos pick up.

En cuanto a los daños reportados, precisó que hay 46 postes afectados, cuatro transformadores y 40 tramos de cable conductor.

La titular de la CFE aseguró que se mantiene una “estricta colaboración” con la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Protección Civil y los gobiernos estatal y municipal para la apertura de compuertas y el desagüe de presas, buscando prevenir afectaciones a las personas que viven en las orillas de las cuencas.

Finalmente destacó que se han entregado 13 mil chips telefónicos sin costo, que incluyen 2 GB de navegación, 250 minutos para llamadas nacionales, a EU y Canadá, y 250 mensajes SMS, como parte de los esfuerzos de transformación digital y conectividad.