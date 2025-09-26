Viernes, septiembre 26, 2025
En la zona de la Capu asaltan, extorsionan y hasta secuestran a migrantes: presbítero

Policías despojan de su dinero a indocumentados en revisiones ilegales

Efraín Núñez

La zona que rodea la Central de Autobuses Capu y el paso del tren de carga en La Loma se consolida como una de las áreas más peligrosas de la ciudad de Puebla para quienes migran rumbo a Estados Unidos o intentan su retorno. Bandas organizadas cometen asaltos, extorsiones e incluso secuestros contra los migrantes, destacó el presbítero Alberto Vivar, responsable del templo de la Asunción, centro de refugio para indocumentados. 

En entrevista, Vivar relató que recientemente, un grupo de migrantes fue engañado con ofertas falsas de empleo en esa zona de la ciudad, para posteriormente ser privados de su libertad y trasladados a un rancho desconocido. Desde ese lugar, los secuestradores intentaron solicitar rescate a las familias de las víctimas. No obstante, los centroamericanos lograron escapar y encontraron resguardo en los albergues de la Pastoral de Movilidad Humana. 

Además, otros migrantes denunciaron que policías los sometieron a revisiones bajo el pretexto de buscar drogas y les quitaron el dinero necesario para su travesía de más de mil kilómetros rumbo a la frontera norte. El sacerdote también narró el caso de un hombre que llegó con su hija menor, buscando regresar a su país tras una estancia en San Luis Potosí. La asistencia del templo permitió que obtuvieran un boleto de autobús hasta Tapachula, Chiapas, para evitar el peligro del Triángulo Rojo, reconocido por su alto índice de violencia contra migrantes. 

En la Capu, el costo de los boletos de autobús de Puebla a Apizaco, Tlaxcala, se eleva hasta 120 pesos para los migrantes, cuando el precio habitual ronda los 80 pesos. Esta situación se repite en otros puntos del país, como Tabasco, donde los migrantes deben pagar hasta 500 pesos para cruzar zonas pantanosas de alto riesgo. Entre los afectados figuraba una joven venezolana con la pierna enyesada, evidencia de la vulnerabilidad extrema de quienes atraviesan México en busca de mejores condiciones de vida.  

El presbítero Vivar llamó a las autoridades a enfrentar la actuación de los grupos criminales y a garantizar la seguridad e integridad de los migrantes en Puebla y el país. Los testimonios recabados en la iglesia de la Asunción visibilizan la gravedad de la violencia y extorsión a la que se enfrenta diariamente la población migrante en su tránsito por la entidad. 

El 24 de septiembre, Manuel Romero, director de la Pastoral de Movilidad Humana, informó que el flujo de migrantes centroamericanos y sudamericanos que atraviesan la ciudad de Puebla con destino a Estados Unidos se redujo más de 50 por ciento debido a las políticas antiinmigrantes adoptadas por el presidente estadounidense Donald Trump. 

Romero detalló que en los momentos de máximo tránsito se llegó a contabilizar hasta 300 personas indocumentadas por mes en los refugios ubicados en las parroquias de La Asunción, San Juan de los Lagos y La Aurora. Actualmente, la cifra mensual oscila entre 40 y 30 migrantes, una reducción atribuida principalmente al temor ante redadas y controles fronterizos intensificados.  

“Hemos notado mucho miedo a las redadas; el flujo migratorio se ha restringido notablemente. En un mes, antes pasaban de 100 a 300 personas por los albergues, ahora apenas son 30 o 40”, expuso el director.

