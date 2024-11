En La señora de los perros, Paco Gutiérrez lleva al lector a un México que ya se fue. En este, su primer libro, el actor y director teatral no sólo ofrece una historia personal, una autobiografía llena de humor sobre sus primeros años de vida, sino una radiografía de la vida popular: familias numerosas habitando en asentamientos aparecidos de un día para otro, niños que ocupan las calles para los juegos y para trabajar, idas y venidas largas a las escuelas verdaderamente públicas y gratuitas, y sobre todo la seguridad que había en una ciudad que se pensaba enorme y no devoraba como lo hace hoy.

“Dentro de esa repentina oscuridad, el Pecas por unos milisegundos alcanzó a mirar un rayo luminoso agitándose como látigo buscando lastimar algo o a alguien. Mientras en su entorno solo se escuchó un fuerte rechinar de llantas seguido del grito de su abuela. La muerte estaba acechando”, inician los primeros párrafos de esta historia publicada por Akasha Ediciones.

En ella, señala su autor, se cuenta la historia de “el Pecas”, integrante de una familia de la Ciudad de México, hermano de otros 12 hijos que engendraron “Don Pollo” y “La señora de los perros”, que crecieron a fuerza del trabajo y la educación que les brindaron sus papás y una urbe que enseñaba a sobrevivir.

Es también, como indica Gutiérrez durante una entrevista, un homenaje a La señora de los perros, a su madre. “Inicialmente fue un anecdotario, una forma de escribir mis memorias o ´mamorias´ como alguna vez me dijo Alejandro Licona”, señala al referir que el libro fue precisamente leído por el dramaturgo mexicano, quien incluso le dedica un breve prólogo en la edición.

“Me pongo a pensar que no era una lectura simple ni un texto simple, pues me doy cuenta que estoy mostrando algo que no existe, que es la Ciudad de México, en donde nací y viví, pasando cosas que hacen concluir que antes de la llegada de la tecnología éramos felices”, afirma.