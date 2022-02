En La Paz se quejan de que antro estuvo abierto hasta las 7 am antes de su clausura

Aunque el ayuntamiento de Puebla clausuró la semana pasada varios antros de la zona de Anzures y La Paz, por violar los horarios de servicio establecidos, vecinos del Bar Moulin Rouge, ubicado en ésta última colonia, se quejaron porque notificaron a la Policía Municipal sobre el funcionamiento del local a las 1 de la madrugada del pasado martes 15 de febrero y lo dejaron funcionar hasta las 7 de la mañana.

Vía twitter, la Tesorería Municipal informó el pasado martes a las 14:08 horas: “En atención a reportes ciudadanos, personal de la Dirección de Normatividad y Regulación Comercial clausuró el Bar Mouline Rouge, localizado en la colonia La Paz, por prestar servicio fuera de los horarios establecidos”.

El mensaje oficial fue acompañado de una fotografía de la entrada del antro con los sellos de sanción impuestos.

Sin embargo, vecinos del antro que tiene su domicilio en la avenida Teziutlán Norte a unos 50 metros de la estación Radio Oro, afirmaron a esta casa editorial que denunciaron ante las autoridades comunales de la Angelópolis que el lugar se mantenía abierto desde la tarde del lunes 14 de febrero –día del amor y la amistad- y continuaba ofreciendo sus servicios a la 1 de la mañana.

Aunque hubo una supervisión policiaca al sitio, las fuentes aseguraron que los uniformados no procedieron al cierre del local, no obstante que los vecinos volvieron a hacer llamados durante casi toda la madrugada, pues el estruendo del antro no les permitía dormir.

No fue sino hasta las 7 de la mañana, abundaron los vecinos, que se procedió a la clausura del antro, lo cual es les resulta inexplicable. Los vecinos proporcionaron a esta casa editorial una fotografía tomada a esa hora en la que se puede ver la puerta abierta del negocio, con cuatro hombres y una mujer afuera, que parecen ser servidores públicos de la presidencia municipal haciendo efectivo el cierre.

“Pareciera que (las autoridades) llegaron a un acuerdo con los dueños del bar para seguir funcionando toda la noche”, comentó Fernando Torres, uno de los agraviados.

En sus redes sociales la Tesorería Municipal también informó de otras clausuras la semana pasada: “En atención a reportes ciudadanos en redes sociales y medios de comunicación, la Unidad de Normatividad y Regulación Comercial del Ayuntamiento de Puebla, realizó la clausura de tres bares en la colonia Anzures por incumplimiento de licencia de funcionamiento”.

El horario vigente para el cierre de antros y bares en Puebla es a las 2 de la madrugada.