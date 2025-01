En la Mixteca, encabeza Sheinbaum y Armenta entrega de tarjetas de Pensión Bienestar a Mujeres de 64 años

Desde la Sierra Mixteca de Puebla, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y el gobernador Alejandro Armenta Mier encabezaron este domingo en la comunidad de Chinantla la entrega de 46 mil tarjetas de la Pensión Bienestar a Mujeres de 64 años.

En medio de un predio desolado se instaló una carpa para dar la bienvenida a la mandataria federal, la secretaria de Igualdad Sustantiva, Citalli Hernández, y la secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel, quienes fueron recibidas entre porras, regalos y música de mariachi.

Ahí, Sheinbaum Pardo confirmó la continuidad en la entrega de los programas sociales que inició el presidente Andrés Manuel López Obrador, así como la creación de nuevos apoyos como Pensión Mujeres Bienestar, a beneficiarias de 60 a 64 años de edad.

A nivel nacional, informó que hay más de 300 mil mujeres favorecidas con esta ayuda, quienes ya recibieron los primeros 3 mil pesos que serán depositados cada bimestre.

“Muchas mujeres salen a trabajar afuera de su casa, apoyan a la familia, y no por eso dejan de trabajar en el hogar, labor que a veces no se reconoce y no debería ser así, deberíamos trabajar la pareja y todos”, exhortó.