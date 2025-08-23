Sábado, agosto 23, 2025
En la Franja, el primer colapso alimentario en Medio Oriente

La Jornada

Nueva York. La Organización de Naciones Unidas (ONU) señaló ayer que es la primera vez que se confirma oficialmente una hambruna en la región de Medio Oriente y la quinta en el mundo desde 2011, conforme al sistema de Clasificación Integrada de Seguridad Alimentaria en Fases (IPC) del Fondo para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

El embajador israelí ante la ONU, Danny Danon, aseguró que “se modifican los criterios para favorecer la narrativa de Hamas”; mientras el IPC defendió la validez de las normas empleadas en el estudio y argumentó que 15 por ciento de los menores examinados en Gaza presentan un diámetro de brazo compatible con la inanición extrema, y acusó a las autoridades de Tel Aviv de emplear parámetros incorrectos.

De acuerdo con el informe, una hambruna se declara formalmente cuando se cumplen tres criterios: al menos 20 por ciento de los hogares se enfrentan a una escasez extrema de alimentos; si 30 por ciento de los infantes sufren desnutrición aguda y al menos dos adultos o cuatro niños por cada 10 mil habitantes mueren cada día de hambre o por una combinación de desnutrición y enfermedad.

Para finales de septiembre, más de 640 mil personas en toda la Franja se enfrentarán a niveles catastróficos de inseguridad alimentaria, clasificados como nivel 5 (grave) de la Clasificación Integrada de Fases de la Seguridad Alimentaria. Otros 1.14 millones de personas estarán en la etapa 4, y 396 mil más se enfrentarán a la escala 3, estimó el IPC.

Las clasificaciones que anteceden a la cinco son fase de emergencia (4); crisis (3); inseguridad alimentaria en tensión (2), y la fase uno, que indica una situación de inseguridad alimentaria mínima o inexistente.

Es la quinta vez en los pasados 14 años que el IPC determina la existencia de una hambruna. Esta herramienta fue creada en 2004, y en la iniciativa participan 21 grupos humanitarios, organismos de la ONU y organizaciones regionales que están financiadas por la Unión Europea, Reino Unido y Canadá.

El informe sobre seguridad alimentaria reportó con anterioridad que hubo hambruna en zonas de Somalia en 2011, Sudán del Sur en 2017 y 2020, y Sudán en 2024. El IPC sostuvo que no declara la hambruna, sino que proporciona análisis para que los gobiernos y otras instituciones lo hagan.

