En la ciudad de Puebla hay más de 77 mil personas sin acceso a agua potable: Gómez

Un total de 77 mil 690 personas, que representan 12 por ciento de las más de 600 mil que viven en situación de pobreza y marginación en la ciudad de Puebla carecen o no tienen acceso a agua potable, subrayó Carlos Gómez Tepoz, secretario de Bienestar.

Al participar en la sesión del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal (Coplademun) el servidor público afirmó que la mayor parte de estas personas viven en las juntas auxiliares de la periferia de la ciudad como San Francisco Totimehuacan, Canoa y San Andrés Azumiatla.

En entrevista, Gómez Tepoz subrayó que se trata de personas que no tienen acceso al líquido para satisfacer sus necesidades básicas, según indicadores del Instituto Nacional de Geografía e Informática (Inegi).

Indicó que esta cifra equivale a un total de 44 mil 566 viviendas no tienen el servicio de agua potable en todo el municipio.

Indicó que adicionalmente según indicadores del instituto hay un total de 77 mil 690 viviendas que no tienen tinacos; 197 familias no tienen acceso a electricidad y 475 mil familias no cuentan con calentadores solares.

El servidor público municipal expuso la meta del gobierno municipal es que en los próximos tres años se atenderá al 30 por ciento de las personas que se encuentran en situación de pobreza y marginación con al menos una acción de bienestar y participación ciudadana.

“De los 680 mil 945 habitantes del municipio en situación de pobreza debemos atender 204 mil 284 durante los tres años para lograr la meta establecida”, manifestó.

Sostuvo que tan solo este año se atenderán a 68 mil 95 personas en situación de pobreza y marginación, brindándoles algún servicio o integrándolos a los programas.

Para estas tareas se invertirán 87 millones de pesos en la capital del estado del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (Faismun).

Subrayó que para corregir las carencias se prevé equipamiento con tanque de almacenamiento de agua, equipamiento con sistemas de captación pluvial, sistemas de captación pluvial, electrificación no convencional con paneles solares y entrega de calentadores solares.

En diciembre pasado, el propio servidor público municipal destacó que más de 112 mil personas en San Francisco Totimehuacan, que representan el 60 por ciento de la población de esta junta auxiliar, viven en condiciones de pobreza y marginación.

Subrayó que esta fue la razón por la cual el gobierno municipal de José Chedraui Budib eligió a la demarcación para iniciar ahí, en noviembre pasado, la primera jornada de servicios públicos que brinda el ayuntamiento.

Según datos estadísticos del propio ayuntamiento de Puebla en esta demarcación viven 186 mil 715 personas, de las cuales 89 mil 406 son hombres y 96 mil 174 son mujeres.

De ese total de habitantes, el 60 por ciento equivale a 112 mil personas, que son las que viven en condiciones de pobreza y marginación.

En la información consultada, se señala que la población analfabeta de 15 años y más en la junta auxiliar asciende a 3 mil 233 personas, en tanto que hay 329 personas de seis a 14 años que no asisten a la escuela y 148 de ocho a 14 años que no saben escribir.