En la Central de Abasto de Tepeaca denuncian cobros irregulares de piso y por estacionamiento

La Uncomat insta a llegar a un acuerdo con el ayuntamiento

Comerciantes de Tepeaca denuncian cobros irregulares de cuotas por falsos líderes y exigen al ayuntamiento intervenir para frenar abusos
Martín Hernández Alcántara

La Unión de Comerciantes del Módulo de Abasto de Tepeaca (Uncomat) denunció públicamente que personas ajenas al centro de abasto se están haciendo pasar por líderes de comerciantes para cobrar de manera ilegal cuotas por estacionamiento y “derecho de piso” a bodegueros y expendedores.

Mediante avisos colocados en diversos puntos del mercado mayorista, los integrantes de la organización llamaron a sus compañeros y visitantes a no dejarse intimidar ni pagar cantidades indebidas, hasta que se llegue a un acuerdo con el ayuntamiento de Tepeaca que garantice la regulación justa de los cobros.

El mensaje, firmado por la propia Uncomat, fue difundido con el siguiente texto íntegro:

“Estimados comerciantes y visitantes, sean bienvenidos. Los bodegueros de esta central de abasto, dueños legales de las explanadas y áreas de las bodegas, te invitan a no pagar ni piso, ni estacionamiento, hasta negociar con el H. ayuntamiento de Tepeaca, poner orden y cobrar lo justo para evitar abusos por los que se auto proclaman ‘líderes’. triángulo. atentamente: Unión de Comerciantes del Módulo de Abasto de Tepeaca”.

De acuerdo con integrantes de la agrupación, los presuntos “líderes” han comenzado a realizar cobros irregulares en efectivo, argumentando supuestos permisos o acuerdos con autoridades municipales, lo que ha provocado inconformidad entre los locatarios.

La Uncomat, reconocida desde hace más de una década como una de las principales asociaciones que operan en la Central de Abasto de Tepeaca, afirmó que las explanadas y espacios comunes son propiedad de los bodegueros legalmente establecidos, y que ningún grupo externo tiene facultades para imponer cuotas o cobrar por el uso de áreas compartidas.

La denuncia ha generado atención entre comerciantes de otras secciones del municipio, donde también se han reportado casos similares de extorsiones por parte de personas que se presentan como representantes de organizaciones o sindicatos.

Hasta el momento, el ayuntamiento de Tepeaca no ha emitido una postura oficial respecto a la denuncia, aunque comerciantes solicitaron su intervención inmediata para evitar enfrentamientos o actos de violencia dentro del Módulo de Abasto.

El centro de abasto de Tepeaca es uno de los más importantes de la región, pues concentra diariamente a productores, mayoristas y distribuidores de frutas, verduras y abarrotes provenientes de al menos seis municipios cercanos. Por ello, los comerciantes subrayaron la urgencia de poner orden y garantizar la seguridad jurídica y laboral dentro del recinto.

