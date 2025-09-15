En la CDMX normalistas de Teteles acusan a Mario Delgado de restringir el internado

Alumnas de la Normal Rural Carmen Serdán de Teteles de Ávila Castillo se movilizaron este domingo en la Ciudad de México y acusaron al titular de la Secretaría de Educación Pública federal (SEP), Mario Delgado Carrillo, de negar el registro para matricularse a las estudiantes que se encuentran alojadas en el internado del plantel, con el propósito de darles sus lugares a aspirantes que no están internadas y tienen recursos suficientes para sostener su manutención fuera de la institución.

Las normalistas iniciaron su protesta al filo de las 12 del día, en el Ángel de la Independencia y ofrecieron una rueda de medios en las inmediaciones del zócalo capitalino pasadas las 19 horas, denunciando que más de 600 elementos policiacos les impidieron el acceso a la plaza de armas.

Las jóvenes aseguraron que Mario Delgado, así como Ricardo Villanueva Lomelí, subsecretario de Educación Superior, y Julio César Leyva Ruiz, director General de Educación Superior, rompieron el acuerdo que suscribieron con ellas para matricular a las alumnas del internado y pretenden reforzar el ingreso de aspirantes “externas” —que no viven en la escuela—, porque buscan vulnerar a la Normal Carmen Serdán.

En esa lógica, manifestaron que desde 2023 se firmó una minuta entre el Honorable Consejo Estudiantil Juventud Rebelde, que las representa, y las autoridades educativas para reforzar la matrícula interna y eliminar de manera definitiva la “externa”.

Agregaron que, a la par, se instrumenta una campaña de acoso en su contra, pues afuera del plantel de Teteles de Ávila Castillo —ubicado en la Sierra Norte de Puebla— hay vigilancia policiaca, sobrevuelan drones y hay personas ajenas al centro de estudios que las hostigan.

La manifestación en la capital del país sucedió luego de que la semana pasada la SEP estatal dio a conocer que en una mesa de diálogo llegó a varios acuerdos con las estudiantes, entre ellos una visita a su plantel con acompañamiento de visitadores de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Puebla.

Hasta hoy las normalistas no han desmentido la versión gubernamental de las pláticas.

