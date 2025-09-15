Lunes, septiembre 15, 2025
NoticiasEducación

En la CDMX normalistas de Teteles acusan a Mario Delgado de restringir el internado

Policías impiden las estudiantes lleguen al zócalo de la capital mexicana

Martín Hernández Alcántara

Alumnas de la Normal Rural Carmen Serdán de Teteles de Ávila Castillo se movilizaron este domingo en la Ciudad de México y acusaron al titular de la Secretaría de Educación Pública federal (SEP), Mario Delgado Carrillo, de negar el registro para matricularse a las estudiantes que se encuentran alojadas en el internado del plantel, con el propósito de darles sus lugares a aspirantes que no están internadas y tienen recursos suficientes para sostener su manutención fuera de la institución.

Las normalistas iniciaron su protesta al filo de las 12 del día, en el Ángel de la Independencia y ofrecieron una rueda de medios en las inmediaciones del zócalo capitalino pasadas las 19 horas, denunciando que más de 600 elementos policiacos les impidieron el acceso a la plaza de armas.

Las jóvenes aseguraron que Mario Delgado, así como Ricardo Villanueva Lomelí, subsecretario de Educación Superior, y Julio César Leyva Ruiz, director General de Educación Superior, rompieron el acuerdo que suscribieron con ellas para matricular a las alumnas del internado y pretenden reforzar el ingreso de aspirantes “externas” —que no viven en la escuela—, porque buscan vulnerar a la Normal Carmen Serdán.

En esa lógica, manifestaron que desde 2023 se firmó una minuta entre el Honorable Consejo Estudiantil Juventud Rebelde, que las representa, y las autoridades educativas para reforzar la matrícula interna y eliminar de manera definitiva la “externa”.

Agregaron que, a la par, se instrumenta una campaña de acoso en su contra, pues afuera del plantel de Teteles de Ávila Castillo —ubicado en la Sierra Norte de Puebla— hay vigilancia policiaca, sobrevuelan drones y hay personas ajenas al centro de estudios que las hostigan.

La manifestación en la capital del país sucedió luego de que la semana pasada la SEP estatal dio a conocer que en una mesa de diálogo llegó a varios acuerdos con las estudiantes, entre ellos una visita a su plantel con acompañamiento de visitadores de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Puebla.

Hasta hoy las normalistas no han desmentido la versión gubernamental de las pláticas.

Te puede interesar: CDH entrará a revisar la Normal de Teteles, acuerdan estudiantes y gobierno estatal

Temas

Más noticias

Internacional

Redadas migratorias del ICE en Texas golpean a restaurantes mexicanos

La Jornada -
Afp Houston.- Las redadas de la "migra" en Texas golpean el restaurante de Oscar García Santaella. Una de sus empleadas tiene miedo de ir a trabajar...
Nacional

Gobierno de México pide a Israel respeto a derechos de mexicanos en misión humanitaria a Gaza

La Jornada -
Emir Olivares Alonso Ciudad de México. El gobierno de México, a través de la cancillería, ha solicitado al Estado de Israel que se respeten los derechos...

Últimas

Últimas

Relacionadas

Maestros insisten ante Sheinbaum y SEP mantener la Corde Zacatlán

Patricia Gutiérrez Rodríguez -
Maestros de la Sierra Norte de Puebla mantienen tomado el edificio de la Coordinación Regional de Desarrollo Educativo (Corde) 19 en Zacatlán. Sostendrán el...

Movilización de normalistas de Teteles en CDMX exige cumplir acuerdos gubernamentales

Martín Hernández Alcántara -
Alumnas de la Normal Rural Carmen Serdán de Teteles de Ávila Castillo se movilizan este día en la Ciudad de México, en exigencia de...
00:01:34

En Puebla se ejecutarán los proyectos más importantes del país en tecnología e innovación: Sheinbaum

Yadira Llaven Anzures -
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo rindió este viernes su Primer Informe Regional, donde destacó que Puebla se ejecutarán los proyectos estratégicos en materia de...

Más noticias

“Alito” y Fernández Noroña volverán a verse cara a cara hoy

Martín Hernández Alcántara -
Dos días después de que el líder del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, golpeó a su homólogo en la Cámara Alta del PRI, ambos volverán...

En la UAP estudian pápalo y pipicha para hacer frente al crecimiento de cepas patógenas

Martín Hernández Alcántara -
Uno de los principales problemas de salud en el mundo es la resistencia de los microorganismos a los medicamentos. Por ello, es necesario buscar...

Se fabrican en la BUAP nanofibras para remover metales pesados en agua

Martín Hernández Alcántara -
Para atender problemas urgentes en materia de salud pública, investigadores y estudiantes de la Facultad de Ciencias Físico Matemáticas (FCFM), así como de otras...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025